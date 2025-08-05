Днепр получит новую футбольную команду — что за проект

В Днепре появится новый футбольный клуб — что известно
В Днепре стартует новый футбольный проект с громким названием ФК "Днепр 1918". Юридическое лицо ТОВ "Футбольний клуб "Дніпро 1918" зарегистрировано 23 мая 2025 года.
Уставной капитал составил 10 тысяч гривен, сообщил Telegram-канал "Дніпрянин".
По документам, учредителем компании выступает Паладич Виталий Андреевич. Однако реальным бенефициаром является другое лицо.
Озвучен и стартовый бюджет. Он составил 3,5 млн долларов. Важно, что этот клуб не имеет отношения к фанатскому проекту с похожим названием, созданному в 2018–2019 годах. Это новая структура, с другими владельцами и амбициями.
Что было до этого: два крушения подряд
Когда-то ФК "Днепр" был гордостью города и клубом, который играл в финале Лиги Европы и боролся с грандами УПЛ. Но в 2019 году команда была официально ликвидирована из-за долгов перед игроками, тренерами и FIFA. Именно эти санкции закрыли путь для "Днепра" на профессиональную арену.
На его месте появился СК "Днепр-1", зарегистрированный как новая структура, но унаследовавший базу и часть игроков. Несмотря на яркий старт, "Днепр-1" не сумел удержать лидерство в украинском футболе. Постепенно проект терял поддержку инвесторов, столкнулся с внутренними трудностями и ушел в тень. Новый клуб "Днепр 1918" пытается заново вдохнуть жизнь в город с давними футбольными традициями.
Напомним, Владислав Ванат может уйти из киевского "Динамо" до закрытия летнего трансферного окна.
А известный немецкий клуб претендует на одного из лидеров сборной Украины.
Джозеф Паркер посвятил Александру Усику новую песню, вызвав украинского боксера на бой.
Болельщики в Украине смогут бесплатно посмотреть игру "Динамо" в Лиге чемпионов.
Читайте Новини.LIVE!