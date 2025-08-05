Днепр получит новую футбольную команду — что за проект

Стадион "Днепр Арена". Фото: УНИАН

В Днепре стартует новый футбольный проект с громким названием ФК "Днепр 1918". Юридическое лицо ТОВ "Футбольний клуб "Дніпро 1918" зарегистрировано 23 мая 2025 года.

Уставной капитал составил 10 тысяч гривен, сообщил Telegram-канал "Дніпрянин".

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Озвучен и стартовый бюджет. Он составил 3,5 млн долларов. Важно, что этот клуб не имеет отношения к фанатскому проекту с похожим названием, созданному в 2018–2019 годах. Это новая структура, с другими владельцами и амбициями.

Стадион "Днепр Арена". Фото: УНИАН

Что было до этого: два крушения подряд

Когда-то ФК "Днепр" был гордостью города и клубом, который играл в финале Лиги Европы и боролся с грандами УПЛ. Но в 2019 году команда была официально ликвидирована из-за долгов перед игроками, тренерами и FIFA. Именно эти санкции закрыли путь для "Днепра" на профессиональную арену.

На его месте появился СК "Днепр-1", зарегистрированный как новая структура, но унаследовавший базу и часть игроков. Несмотря на яркий старт, "Днепр-1" не сумел удержать лидерство в украинском футболе. Постепенно проект терял поддержку инвесторов, столкнулся с внутренними трудностями и ушел в тень. Новый клуб "Днепр 1918" пытается заново вдохнуть жизнь в город с давними футбольными традициями.

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