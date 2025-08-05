Дніпро отримає нову футбольну команду — що за проєкт

Стадіон "Дніпро Арена". Фото: УНІАН

У Дніпрі стартує новий футбольний проєкт із гучною назвою ФК "Дніпро 1918". Юридичну особу ТОВ "Футбольний клуб "Дніпро 1918" зареєстровано 23 травня 2025 року.

Статутний капітал становив 10 тисяч гривень, повідомив Telegram-канал "Дніпрянин".

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Озвучено та стартовий бюджет. Він склав 3,5 млн доларів. Важливо, що цей клуб не має стосунку до фанатського проєкту зі схожою назвою, створеного у 2018-2019 роках. Це нова структура, з іншими власниками та амбіціями.

Стадіон "Дніпро Арена". Фото: УНІАН

Що було до цього: два крахи поспіль

Колись ФК "Дніпро" був гордістю міста і клубом, який грав у фіналі Ліги Європи та боровся з грандами УПЛ. Але 2019 року команда була офіційно ліквідована через борги перед гравцями, тренерами та FIFA. Саме ці санкції закрили шлях для "Дніпра" на професійну арену.

На його місці з'явився СК "Дніпро-1", зареєстрований як нова структура, але який успадкував базу і частину гравців. Попри яскравий старт, "Дніпро-1" не зумів утримати лідерство в українському футболі. Поступово проєкт втрачав підтримку інвесторів, натрапив на труднощі та пішов у тінь. Новий клуб "Дніпро 1918" намагається заново вдихнути життя в місто з давніми футбольними традиціями.

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