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Головна Спорт Американський тренер розповів, чому Усик має знову битися з Ф'юрі

Американський тренер розповів, чому Усик має знову битися з Ф'юрі

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 18:30
Усику відомий спеціаліст дав пораду щодо наступного суперника
Олександр Усик. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик розглядає трьох потенційних суперників: Джозефа Паркера, Тайсона Ф'юрі та Джейка Пола. Про ситуацію з наступним боєм українця висловився американський тренер Абель Санчес.

Свої роздуми про бій Усика Санчес розповів у інтерв’ю Fight Hub TV.

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Санчес заявив, що третій бій із Тайсоном є великим поєдинком для обох боксерів і принесе величезні гроші. На його думку, якщо Усик вирішить повернутися в ринг, це має бути з правильних причин, і Ф’юрі є саме такою причиною.

"Третій бій із Тайсоном Ф’юрі — це великий поєдинок для обох. Це величезні гроші. Якщо Усик вирішить битися знову, то це має бути з правильних причин, і Ф’юрі — саме така причина", — сказав Санчес.

Александр Усик
Олександр Усик. Фото: Reuters

Також фахівець додав, що Усик уже закріпив свою спадщину, ставши першим в історії триразовим абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях і йому більше немає чого доводити. Наразі Санчес радить Олександру піклуватися про себе, свою сім’ю та близьких.

Зазначимо, що в липні 2018 року Усик декласував Мурата Гассієва, якого тренував Санчес.

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Олександр Усик бокс Бій Усик — Ф'юрі суперважка вага українські боксери
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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