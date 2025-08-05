Усику відомий спеціаліст дав пораду щодо наступного суперника

Олександр Усик. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик розглядає трьох потенційних суперників: Джозефа Паркера, Тайсона Ф'юрі та Джейка Пола. Про ситуацію з наступним боєм українця висловився американський тренер Абель Санчес.

Свої роздуми про бій Усика Санчес розповів у інтерв’ю Fight Hub TV.

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Санчес заявив, що третій бій із Тайсоном є великим поєдинком для обох боксерів і принесе величезні гроші. На його думку, якщо Усик вирішить повернутися в ринг, це має бути з правильних причин, і Ф’юрі є саме такою причиною.

"Третій бій із Тайсоном Ф’юрі — це великий поєдинок для обох. Це величезні гроші. Якщо Усик вирішить битися знову, то це має бути з правильних причин, і Ф’юрі — саме така причина", — сказав Санчес.

Олександр Усик. Фото: Reuters

Також фахівець додав, що Усик уже закріпив свою спадщину, ставши першим в історії триразовим абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях і йому більше немає чого доводити. Наразі Санчес радить Олександру піклуватися про себе, свою сім’ю та близьких.

Зазначимо, що в липні 2018 року Усик декласував Мурата Гассієва, якого тренував Санчес.

Нагадаємо, Снуп Догг розмовляв з Олександром Усиком і зізнався йому в любові.

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