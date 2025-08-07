Скандальний боксер розповів, як переможе Олександра Усика

Олександр Усик. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик став боксером, з яким всі хочуть битися. Статус українця настільки великий, що після поразки йому боксери нічого не втратять, а перемога над ним зробить їх легендами.

Одним з тих, хто викликав Усика на бій став скандальний 150-кілограмовий американець Джарелл Міллер, повідомив портал Ring Magazine.

Джарелл Міллер. Фото: ringmagazine.com

Усика обіцяють знищити

За словами боксера, який раніше через провалений допінг-тест був дискваліфікований, він упевнений в перемозі над Усиком.

"Я знаю, що можу перемогти Усика з правильною підготовкою та повноцінним тренувальним табором", — заявив Міллер.

При цьому він наголосив, що для цього йому потрібна активність і кілька перемог.

Міллер визнав майстерність Усика, але вважає, що його агресивний стиль і фізична міць можуть стати проблемою для українця.

"Усик погано справляється з бійцями, які опускають підборіддя і йдуть у рубку", — сказав Джарелл.

Зазначимо, що останні бої Міллера проти топових суперважковаговиків Даніеля Дюбуа та Енді Руїса завершилися невдачами. Дюбуа зупинив американця в десятому раунді, а з Руїсом була нічия у 2024-му.

Відтоді Міллер не виходив на ринг, чекаючи пропозицій, тоді як Усик 19 липня нокаутував Дюбуа в п’ятому раунді на "Вемблі", забравши пояс IBF і вдруге ставши абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.

Нагадаємо, Всесвітня боксерська організація змушує Усика битися з Джозефом Паркером.

Також раніше відомий спеціаліст розповів, чому Усик має битися проти Тайсона Ф'юрі в третьому поєдинку.