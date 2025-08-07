Видео
Главная Спорт Тренер Дюбуа объяснил решение остановить бой с Усиком

Тренер Дюбуа объяснил решение остановить бой с Усиком

Дата публикации 7 августа 2025 15:31
Тренер Дюбуа назвал позором важную деталь в реванше с Усиком
Тренер Дон Чарльз. Фото: instagram.com/doncharlesboxing/

Тренер бывшего чемпиона IBF в тяжелом весе Даниэля Дюбуа, Дон Чарльз, прокомментировал итоги боя с абсолютным чемпионом Александром Усиком. Наставник резко отреагировал на обвинения в сдаче.

Специалист подчеркнул, что Усик действовал агрессивно и задавал тон поединку уже с первых раундов, сообщает October Red.

Дон Чарльз рассказал, что Усик поймал Дюбуа джебом довольно рано и продолжил наносить неожиданные, закрученные удары, которые заработали психологическое преимущество. По словам тренера, такие удары меняют ход боя, и это было видно уже во втором раунде Дюбуа выглядел потрясенным, что изменило всю динамику.

Дон Чарльз
Даниэль Дюбуа (в центре). Фото: instagram.com/doncharlesboxing/

Усик не оставил шансов Дюбуа 

Тренер добавил, что против подобного давления устоять трудно даже лучшим бойцам. Он напомнил, что речь идет не просто о физической мощи, а о ментальном доминировании соперника. Способность поддержать бой после таких ударов, но при этом продолжить поединок присуща не всем спортсменам. 

"Люди говорят об этом бое так, как будто все было однозначно. Но это не имеет значения. Результат есть результат. К сожалению, мы играем с человеческими жизнями. И это то, на что мы согласились", — заявил Дон Чарльз. 

Напомним, стало известно, когда и с кем Александр Усик в следующий раз проведет боксерский поединок. 

Тем временем украинский чемпион мира уже получил дерзкий вызов от боксера, с которым не собирается вступать в спор за титулы. 

