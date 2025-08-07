Відео
Головна Спорт Тренер Дюбуа пояснив рішення зупинити бій з Усиком

Тренер Дюбуа пояснив рішення зупинити бій з Усиком

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 15:31
Тренер Дюбуа назвав ганьбою важливу деталь у реванші з Усиком
Тренер Дон Чарльз. Фото: instagram.com/doncharlesboxing/

Тренер колишнього чемпіона IBF у важкій вазі Даніеля Дюбуа, Дон Чарльз, прокоментував підсумки бою з абсолютним чемпіоном Олександром Усиком. Наставник різко відреагував на звинувачення у здачі.

Фахівець підкреслив, що Усик діяв агресивно і задавав тон поєдинку вже з перших раундів, повідомляє October Red.

Дон Чарльз розповів, що Усик спіймав Дюбуа джебом доволі рано і продовжив завдавати неочікувані, закручені удари, які заробили психологічну перевагу. За словами тренера, такі удари змінюють хід бою, і це було видно вже в другому раунді Дюбуа виглядав приголомшеним, що змінило всю динаміку.

Дон Чарльз
Даніель Дюбуа (у центрі). Фото: instagram.com/doncharlesboxing/

Усик не залишив шансів Дюбуа

Тренер додав, що проти такого тиску встояти важко навіть найкращим бійцям. Він нагадав, що йдеться не просто про фізичну міць, а про ментальне домінування суперника. Здатність підтримати бій після таких ударів, але при цьому продовжити поєдинок притаманна не всім спортсменам.

"Люди говорять про цей бій так, ніби все було однозначно. Але це не має значення. Результат є результат. На жаль, ми граємо з людськими життями. І це те, на що ми погодилися", — заявив Дон Чарльз.

Нагадаємо, стало відомо, коли та з ким Олександр Усик наступного разу проведе боксерський поєдинок.

Тим часом український чемпіон світу вже отримав зухвалий виклик від боксера, з яким не збирається вступати в суперечку за титули.

Автор:
Максим Яворницький
Автор:
Максим Яворницький
