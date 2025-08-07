Відео
Головна Спорт Суперник, якого Усику нав'язують шейхи, проведе бій 16 серпня

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 22:50
Можливий суперник Усика отримає найбільший гонорар в кар'єрі — це новий Тайсон
Олександр Усик. Фото: Reuters

Головний інвестор Саудівської Аравії в бокс Туркі Аль аш-Шейх не хоче бачити і оплачувати бій абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика з офіційним претендентом за версією WBO Джозефом Паркером. Шейхи готові заплатити лише за поєдинок українця з 20-річним проспектом із Великої Британії Мозесом Ітаумою.

Поки Усик думає, Ітаума готується провести проти першого серйозного опонента в кар'єрі, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Мозес Итаума
Мозес Ітаума. Фото: instagram.com/m.itauma

Ітаума поки не чекає Усика

В Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 16 серпня відбудеться вечір боксу, організований Туркі разом з британськими промоутерами Едді Хірном і Френком Ворреном. Головною подією стане поєдинок у суперважкій вазі між перспективним Ітаумою та досвідченим Ділліаном Вайтом.

Ітаума, якого всі називають новим Майком Тайсоном, отримає гонорар у 2,5 млн доларів з потенційним бонусом 500 тисяч за PPV-продажі. 37-річний Вайт заробить 1 млн із можливим бонусом ще в 1 млн доларів.

Бій на Kingdom Arena стане для Ітауми першим головним поєдинком на міжнародній арені. Його швидкість та нокаутувальна міць контрастуватимуть із досвідом Вайта, який перемагав Джозефа Паркера, Олександра Повєткіна та Дерека Чісору, але програв Тайсону Ф’юрі.

У разі перемоги Ітауми промоутери можуть організувати йому бій із переможцем пари Філіп Хрговіч — Девід Аделеє, або з Джозефом Паркером за вакантний титул WBO, якщо Усик від нього відмовиться. Бій з українцем, якщо станеться, то пройде в 2026 році.

Нагадаємо, раніше відомий 150-кілограмовий американець Джарелл Міллер заявив, що нищить Усика в поєдинку.

Також раніше тренер Даніеля Дюбуа заявив, навіщо зупинив бій з Усиком.

Олександр Усик бокс професійний бокс Ділліан Уайт Мозес Ітаума
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
