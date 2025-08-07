Видео
Известного украинского футболиста задержали сотрудники ТЦК

Известного украинского футболиста задержали сотрудники ТЦК

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 17:17
Лидера новичка УПЛ доставили в ТЦК — что известно
Роман Гагун. Фото: instagram.com/roma_gagun

Новичок УПЛ ФК "Кудривка" из Черниговщины может надолго потерять одного из своих лидеров. Интересно, что команда после первого тура является лидером чемпионата Украины.

По информации портала Sport.ua, футболиста "Кудривки" Романа Гагуна доставили в ТЦК накануне домашнего матча против "Александрии" (3:1).

Читайте также:
Роман Гагун
Роман Гагун. Фото: instagram.com/roma_gagun

Гагуна забрали в ТЦК

Источник сообщил о факте доставки Гагуна в ТЦК, но утверждает, что дальнейшая судьба игрока пока неизвестна.

Доставка в ТЦК произошла после того, как Гагун недавно продлил контракт с клубом до 30 июня 2026 года. Другие детали условия были неизвестны.

Отметим, что Гагун играет за "Кудривку" с зимы 2024 года. До этого 32-летний футболист выступал за ровенский "Верес".

Ранее Гагун выступал за "Темп" Шепетовка, "Говерлу", ФК "Одиши" (Грузия), "Агробизнес", "Рух" и "Верес".

Гагун за свою карьеру сыграл 205 матчей, забил три мяча и сделал восемь ассистов.

Напомним, ранее в житомирском "Полесье" решили избавиться от многих игроков, который привели предшественники Руслана Ротаня и Вячеслава Шевчука.

"Заря" отказалась от аренды лучшего футболиста юношеской команды "Динамо", который в прошлом сезоне поставил рекорд по забитым голам в чемпионате U-19.

футбол УПЛ мобилизация ТЦК и СП ФК Кудривка
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
