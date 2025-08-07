Лидера новичка УПЛ доставили в ТЦК — что известно

Роман Гагун. Фото: instagram.com/roma_gagun

Новичок УПЛ ФК "Кудривка" из Черниговщины может надолго потерять одного из своих лидеров. Интересно, что команда после первого тура является лидером чемпионата Украины.

По информации портала Sport.ua, футболиста "Кудривки" Романа Гагуна доставили в ТЦК накануне домашнего матча против "Александрии" (3:1).

Гагуна забрали в ТЦК

Источник сообщил о факте доставки Гагуна в ТЦК, но утверждает, что дальнейшая судьба игрока пока неизвестна.

Доставка в ТЦК произошла после того, как Гагун недавно продлил контракт с клубом до 30 июня 2026 года. Другие детали условия были неизвестны.

Отметим, что Гагун играет за "Кудривку" с зимы 2024 года. До этого 32-летний футболист выступал за ровенский "Верес".

Ранее Гагун выступал за "Темп" Шепетовка, "Говерлу", ФК "Одиши" (Грузия), "Агробизнес", "Рух" и "Верес".

Гагун за свою карьеру сыграл 205 матчей, забил три мяча и сделал восемь ассистов.

