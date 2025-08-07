Видео
Главная Спорт Динамо избавилось от резервного вратаря

Динамо избавилось от резервного вратаря

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 12:35
Динамо отправило одного из вратарей в клуб из Словакии
Даниил Моисеев в "Динамо". Фото: instagram.com/stk1914samorin/

Словацкий клуб "Шаморин" объявил о подписании украинского вратаря Даниила Моисеева. Голкипер покинул систему "Динамо" и продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата Словакии.

Официальный аккаунт ФК "Шаморин" в Instagram подтвердил подписание контракта с украинцем. 

Читайте также:

Даниил Моисеев перешел в "Шаморин" в статусе свободного агента. Контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Официальный сайт команды пока не раскрывает финансовые или иные детали соглашения. 

Даниил Моисеев
Даниил Моисеев во время подписания контракта. Фото: instagram.com/stk1914samorin/

Что известно про украинского голкипера

Моисеев является воспитанником киевского "Динамо", 26 июля ему исполнилось 18 лет. Словацкий клуб отмечает, что украинский вратарь будет полезен как основной команде, так и молодежному составу.

"Шаморин" завершил прошлый сезон на 10-м месте во втором дивизионе. В стартовых турах нового чемпионата команда одержала одну победу и потерпела одно поражение. Клуб делает ставку на развитие молодых игроков и укрепление состава.

Напомним, ранее авторитетный эксперт Йожеф Сабо назвал причину слабой игры "Динамо" в еврокубках. 

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран поделился опасениями по поводу выступлений команды в нынешнем сезоне. 

Наставник житомирского "Полесья" Руслан Ротань проводит чистку кадрового состава команды. 

спорт футбол Словакия Динамо Футбол трансферы
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
