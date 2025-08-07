Динамо отправило одного из вратарей в клуб из Словакии

Динамо избавилось от резервного вратаря
Словацкий клуб "Шаморин" объявил о подписании украинского вратаря Даниила Моисеева. Голкипер покинул систему "Динамо" и продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата Словакии.
Официальный аккаунт ФК "Шаморин" в Instagram подтвердил подписание контракта с украинцем.
Даниил Моисеев перешел в "Шаморин" в статусе свободного агента. Контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Официальный сайт команды пока не раскрывает финансовые или иные детали соглашения.
Что известно про украинского голкипера
Моисеев является воспитанником киевского "Динамо", 26 июля ему исполнилось 18 лет. Словацкий клуб отмечает, что украинский вратарь будет полезен как основной команде, так и молодежному составу.
"Шаморин" завершил прошлый сезон на 10-м месте во втором дивизионе. В стартовых турах нового чемпионата команда одержала одну победу и потерпела одно поражение. Клуб делает ставку на развитие молодых игроков и укрепление состава.
Напомним, ранее авторитетный эксперт Йожеф Сабо назвал причину слабой игры "Динамо" в еврокубках.
Главный тренер "Шахтера" Арда Туран поделился опасениями по поводу выступлений команды в нынешнем сезоне.
Наставник житомирского "Полесья" Руслан Ротань проводит чистку кадрового состава команды.
Читайте Новини.LIVE!