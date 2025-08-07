Туран поделился эмоциями перед матчем Шахтера с Панатинаикосом

Арда Туран. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с греческим "Панатинаикосом". О предстоящем матче высказался главный тренер Арда Туран.

Турецкий специалист также поделился эмоциями от пересечения границ, передает "Трибуна".

Арда Туран. Фото: "Шахтер"

Игра "Панатинаикос" — "Шахтер" состоится 7 августа в 21:00 в Афинах.

Туран рассказал, чего ждать от матча

Арда, который стал самым молодым тренером, выигравшим матч с "Шахтером" в еврокубках, отметил, что команда еще не достигла конечной цели. Он пока доволен прогрессом, энергией и игрой футболистов, но подчеркнул, что его опыт как игрока, который знал победы и поражения, помогает строить доверие с командой.

"Каждый может быть хорошим тренером, когда дела идут хорошо, но дело в том, чтобы быть хорошим для игроков, иметь их доверие, когда дела идут плохо", — отметил Туран.

Валерий Бондарь и Арда Туран. Фото: "Шахтер"

При этом специалист признал, что пересечение границы из-за войны в Украине является эмоционально тяжелым для команды, но отказался использовать это как оправдание, потому что обычные люди страдают больше.

"Есть люди, которые действительно страдают — молодые люди, дети. Поэтому мы не будем использовать это как оправдание. Мы будем искать позитив. Позитив — это то, что мы надеваем форму "Шахтера" и делаем что-то, чтобы сделать людей счастливыми", — сказал тренер.

Также Туран рассказал, что в Тернополе, где они играли матч с "Эпицентром", ему было трудно ходить по городу и видеть фотографии погибших людей.

