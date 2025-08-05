Шахтер лишился одного из лидеров перед игрой с Панатинаикосом

У Шахтера возникла проблема перед игрой с Панатинаикосом
Донецкий "Шахтер" начал подготовку к первому матчу третьего раунда квалификации Лиги Европы. Уже 7 августа украинская команда сыграет в Афинах против греческого "Панатинаикоса".
Однако "горняки" не смогут рассчитывать на одного из лидеров команды, сообщил на своем YouTube-канале Игорь Цыганык.
Стартовый свисток на "Олимпийском стадионе" в Афинах прозвучит в 21:00 по киевскому времени. В ключевой для "Шахтера" встрече не сыграет один из самых результативных игроков команды. Бразилец Кевин получил мышечную травму и не попал в заявку на недавний матч УПЛ против "Эпицентра".
Серьезная потеря перед важной игрой
Кевин также пропустит первую игру с "Панатинаикосом". Сроки его восстановления пока не разглашаются, однако тренерский штаб "Шахтера" уже готовит альтернативные варианты на фланге атаки.
Кевин впечатлил на старте сезона: в трех матчах еврокубков он отметился четырьмя забитыми мячами, став одним из самых ярких исполнителей команды.
Матч в Афинах станет важным этапом для "Шахтера" в борьбе за групповую стадию Лиги Европы. Ответный поединок между командами запланирован на 14 августа в Польше.
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