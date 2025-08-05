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Главная Спорт У Шахтера возникла проблема перед игрой с Панатинаикосом

У Шахтера возникла проблема перед игрой с Панатинаикосом

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 15:05
Шахтер лишился одного из лидеров перед игрой с Панатинаикосом
Кевин отвечает на вопросы журналистов. Фото: instagram.com/_kev11nn/

Донецкий "Шахтер" начал подготовку к первому матчу третьего раунда квалификации Лиги Европы. Уже 7 августа украинская команда сыграет в Афинах против греческого "Панатинаикоса".

Однако "горняки" не смогут рассчитывать на одного из лидеров команды, сообщил на своем YouTube-канале Игорь Цыганык. 

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Стартовый свисток на "Олимпийском стадионе" в Афинах прозвучит в 21:00 по киевскому времени. В ключевой для "Шахтера" встрече не сыграет один из самых результативных игроков команды. Бразилец Кевин получил мышечную травму и не попал в заявку на недавний матч УПЛ против "Эпицентра". 

Кевин Де Маседо
Кевин (слева) празднует гол. Фото: instagram.com/_kev11nn/

Серьезная потеря перед важной игрой

Кевин также пропустит первую игру с "Панатинаикосом". Сроки его восстановления пока не разглашаются, однако тренерский штаб "Шахтера" уже готовит альтернативные варианты на фланге атаки.

Кевин впечатлил на старте сезона: в трех матчах еврокубков он отметился четырьмя забитыми мячами, став одним из самых ярких исполнителей команды.

Матч в Афинах станет важным этапом для "Шахтера" в борьбе за групповую стадию Лиги Европы. Ответный поединок между командами запланирован на 14 августа в Польше. 

Напомним, Джозеф Паркер удивил Александра Усика милым поступком и вызвал украинца на бой. 

Где и когда можно бесплатно посмотреть матч квалификации Лиги чемпионов "Динамо" — "Пафос". 

У Владислава Ваната появится возможность перейти в зарубежный клуб при одном условии. 

Один из игроков сборной Украины может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. 

спорт футбол ФК Шахтер Лига Европы Кевин (футболист)
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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