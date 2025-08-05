Шахтер ответил по поводу перспективы трансфера Судакова

Георгий Судаков на тренировке. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков этим летом остается в центре трансферного внимания. Воспитанник "Шахтера" привлек интерес действующего чемпиона Италии "Наполи".

"Партенопейцы" уже несколько лет ведут переговоры о возможном переходе украинского таланта, сообщил на своем YouTube-канале журналист Игорь Бурбас.

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Итальянский клуб под руководством Антонио Конте предложил 35 млн евро за 22-летнего игрока. Однако в "Шахтере" сочли сумму недостаточной. Донецкий клуб установил ценник в 40 миллионов плюс бонусы, после чего общение между сторонами было приостановлено.

Георгий Судаков работает с мячом. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Судаков на радаре Европы

Пока переговоры зависли, сам Судаков продолжает стабильно выступать за "Шахтер". В прошлом сезоне он провел 37 матчей, отметился 15 голами и 6 ассистами — внушительная статистика для игрока центра поля.

Сам футболист ранее не скрывал, что хочет попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы. Он уже стал одним из лидеров своей команды и регулярно вызывает интерес со стороны иностранных клубов.

Пока "Шахтер" сохраняет твердую позицию по цене, но если Судаков продолжит в том же духе, новые предложения могут появиться уже этой осенью.

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