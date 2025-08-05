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Головна Спорт Шахтар отримав щедру пропозицію щодо Судакова

Шахтар отримав щедру пропозицію щодо Судакова

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 13:15
Шахтар відповів з приводу перспективи трансферу Судакова
Георгій Судаков на тренуванні. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Хавбек збірної України Георгій Судаков цього літа залишається в центрі трансферної уваги. Вихованець "Шахтаря" привернув інтерес чинного чемпіона Італії "Наполі".

"Партенопейці" вже декілька років ведуть переговори про можливий перехід українського таланта, повідомив на своєму YouTube-каналі журналіст Ігор Бурбас.

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Італійський клуб під керівництвом Антоніо Конте запропонував 35 млн євро за 22-річного гравця. Однак у "Шахтарі" визнали суму недостатньою. Донецький клуб встановив цінник у 40 мільйонів плюс бонуси, після чого спілкування між сторонами було припинено.

Георгий Судаков
Георгій Судаков працює з м'ячем. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Судаков на радарі Європи

Поки переговори зависли, сам Судаков продовжує стабільно виступати за "Шахтар". У минулому сезоні він провів 37 матчів, відзначився 15 голами та 6 асистами — значна статистика для гравця центру поля.

Сам футболіст раніше не приховував, що хоче спробувати свої сили в одній із топ-ліг Європи. Він уже став одним із лідерів своєї команди та регулярно викликає інтерес з боку іноземних клубів.

Поки що "Шахтар" зберігає тверду позицію щодо ціни, але якщо Судаков продовжить у тому ж дусі, нові пропозиції можуть з'явитися вже цієї осені.

Нагадаємо, один із футболістів збірної України може продовжити кар'єру в чемпіонаті Німеччини.

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Олександр Красюк розтлумачив намір Олександра Усика провести бій за правилами ММА.

спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Георгій Судаков
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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