Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт У Шахтаря виникла проблема перед грою з Панатінаїкосом

У Шахтаря виникла проблема перед грою з Панатінаїкосом

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 15:05
Шахтар втратив одного з лідерів перед грою з Панатінаїкосом
Кевін відповідає на запитання журналістів. Фото: instagram.com/_kev11nn/

Донецький "Шахтар" розпочав підготовку до першого матчу третього раунду кваліфікації Ліги Європи. Уже 7 серпня українська команда зіграє в Афінах проти грецького "Панатінаїкоса".

Однак "гірники" не зможуть розраховувати на одного з лідерів команди, повідомив на своєму YouTube-каналі Ігор Циганик.

Реклама
Читайте також:

Стартовий свисток на "Олімпійському стадіоні" в Афінах пролунає о 21:00 за київським часом. У ключовій для "Шахтаря" зустрічі не зіграє один із найрезультативніших гравців команди. Бразилець Кевін отримав м'язову травму й не потрапив до заявки на нещодавній матч УПЛ проти "Епіцентру".

Кевин Де Маседо
Кевін (ліворуч) святкує гол. Фото: instagram.com/_kev11nn/

Серйозна втрата перед важливою грою

Кевін також пропустить першу гру з "Панатінаїкосом". Терміни його відновлення поки не розголошуються, проте тренерський штаб "Шахтаря" вже готує альтернативні варіанти на фланзі атаки.

Кевін вразив на старті сезону: у трьох матчах єврокубків він відзначився чотирма забитими м'ячами, ставши одним із найяскравіших виконавців команди.

Матч в Афінах стане важливим етапом для "Шахтаря" в боротьбі за групову стадію Ліги Європи. Матч-відповідь між командами заплановано на 14 серпня в Польщі.

Нагадаємо, Джозеф Паркер здивував Олександра Усика милим вчинком та викликав українця на бій.

Де та коли можна безкоштовно подивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" — "Пафос".

У Владислава Ваната з'явиться можливість перейти в закордонний клуб за однієї умови.

Один із гравців збірної України може продовжити кар'єру в німецькій Бундеслізі.

спорт футбол ФК Шахтар Ліга Європи Кевін (футболіст)
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації