Шахтар втратив одного з лідерів перед грою з Панатінаїкосом

Кевін відповідає на запитання журналістів. Фото: instagram.com/_kev11nn/

Донецький "Шахтар" розпочав підготовку до першого матчу третього раунду кваліфікації Ліги Європи. Уже 7 серпня українська команда зіграє в Афінах проти грецького "Панатінаїкоса".

Однак "гірники" не зможуть розраховувати на одного з лідерів команди, повідомив на своєму YouTube-каналі Ігор Циганик.

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Стартовий свисток на "Олімпійському стадіоні" в Афінах пролунає о 21:00 за київським часом. У ключовій для "Шахтаря" зустрічі не зіграє один із найрезультативніших гравців команди. Бразилець Кевін отримав м'язову травму й не потрапив до заявки на нещодавній матч УПЛ проти "Епіцентру".

Кевін (ліворуч) святкує гол. Фото: instagram.com/_kev11nn/

Серйозна втрата перед важливою грою

Кевін також пропустить першу гру з "Панатінаїкосом". Терміни його відновлення поки не розголошуються, проте тренерський штаб "Шахтаря" вже готує альтернативні варіанти на фланзі атаки.

Кевін вразив на старті сезону: у трьох матчах єврокубків він відзначився чотирма забитими м'ячами, ставши одним із найяскравіших виконавців команди.

Матч в Афінах стане важливим етапом для "Шахтаря" в боротьбі за групову стадію Ліги Європи. Матч-відповідь між командами заплановано на 14 серпня в Польщі.

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