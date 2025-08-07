Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Туран пообіцяв не списувати невдачі Шахтаря на важкі переїзди

Туран пообіцяв не списувати невдачі Шахтаря на важкі переїзди

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 07:31
Туран поділився емоціями перед матчем Шахтаря з Панатінаїкосом
Арда Туран. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи зіграє з грецьким "Панатінаїкосом". Про майбутній матч висловився головний тренер Арда Туран.

Турецький спеціаліст також поділився емоціями від перетину кордонів, передає "Трибуна".

Реклама
Читайте також:
Арда Туран
Арда Туран. Фото: "Шахтар"

Гра "Панатінаїкос" — "Шахтар" відбудеться 7 серпня о 21:00 в Афінах.

Туран розповів, чого чекати від матчу

Арда, який став наймолодшим тренером, що виграв матч із "Шахтарем" у єврокубках, наголосив, що команда ще не досягла кінцевої мети. Він наразі задоволений прогресом, енергією та грою футболістів, але підкреслив, що його досвід як гравця, який знав перемоги й поразки, допомагає будувати довіру з командою.

"Кожен може бути хорошим тренером, коли справи йдуть добре, але річ у тому, щоб бути хорошим для гравців, мати їх довіру, коли справи йдуть погано", — зазначив Туран.

Арда Туран
Валерій Бондар та Арда Туран. Фото: "Шахтар"

При цьому фахівець визнав, що перетинання кордону через війну в Україні є емоційно важким для команди, але відмовився використовувати це як виправдання, бо звичайні люди страждають більше.

"Є люди, які дійсно страждають — молоді люди, діти. Тож ми не будемо використовувати це як виправдання. Ми будемо шукати позитив. Позитив — це те, що ми вдягаємо форму "Шахтаря" і робимо щось, щоб зробити людей щасливими", — сказав тренер.

Також Туран розповів, що в Тернополі, де вони грали матч з "Епіцентром", йому було важко ходити містом та бачити фотографії загиблих людей.

Нагадаємо, головний тренер житомирського "Полісся" Руслан Ротань також визначив гравців, які не потрібні клубу.

Яні Клочковій вже 43 роки, але замість України, де вона була символом перемог, вона вибрала життя в Росії. 

Вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик почав надавати певні послуги — чи правда це.

Український воротар Анатолій Трубін змінить клуб та чемпіонат.

футбол ФК Шахтар УПЛ єврокубки Арда Туран
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації