Туран поділився емоціями перед матчем Шахтаря з Панатінаїкосом

Донецький "Шахтар" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи зіграє з грецьким "Панатінаїкосом". Про майбутній матч висловився головний тренер Арда Туран.

Турецький спеціаліст також поділився емоціями від перетину кордонів, передає "Трибуна".

Арда Туран. Фото: "Шахтар"

Гра "Панатінаїкос" — "Шахтар" відбудеться 7 серпня о 21:00 в Афінах.

Туран розповів, чого чекати від матчу

Арда, який став наймолодшим тренером, що виграв матч із "Шахтарем" у єврокубках, наголосив, що команда ще не досягла кінцевої мети. Він наразі задоволений прогресом, енергією та грою футболістів, але підкреслив, що його досвід як гравця, який знав перемоги й поразки, допомагає будувати довіру з командою.

"Кожен може бути хорошим тренером, коли справи йдуть добре, але річ у тому, щоб бути хорошим для гравців, мати їх довіру, коли справи йдуть погано", — зазначив Туран.

Валерій Бондар та Арда Туран. Фото: "Шахтар"

При цьому фахівець визнав, що перетинання кордону через війну в Україні є емоційно важким для команди, але відмовився використовувати це як виправдання, бо звичайні люди страждають більше.

"Є люди, які дійсно страждають — молоді люди, діти. Тож ми не будемо використовувати це як виправдання. Ми будемо шукати позитив. Позитив — це те, що ми вдягаємо форму "Шахтаря" і робимо щось, щоб зробити людей щасливими", — сказав тренер.

Також Туран розповів, що в Тернополі, де вони грали матч з "Епіцентром", йому було важко ходити містом та бачити фотографії загиблих людей.

