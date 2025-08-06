Ротань готує зміни в складі Полісся після невдалих трансферів попередників

Руслан Ротань. Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" влітку прийняв новий головний тренер Руслан Ротань. Першим його рішенням в новій команді стала перевірка всіх футболістів.

Наразі він готовий позбутися тих гравців, які йому не підійшли, повідомив паблік Inside UPL.

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Кого позбудеться Ротань

Житомирське "Полісся" наразі готується до змін у складі. За інформацією джерела, 23-річний півзахисник Еміль Мустафаєв, який був улюбленцем Ротаня в "Олександрії", не входить до планів тренерського штабу і може покинути клуб.

Минулі пів року Мустафаєв невдало грав у одеському "Чорноморці" та влітку повернувся до Житомира, де пройшов передсезонні збориє.

Мустафаєв не зміг себе проявити на зборах та не потрапив до заявки на єврокубки через високу конкуренцію в центрі поля. Словацький клуб "Татран Прешов" може стати новою домівкою Еміля.

Окрім Мустафаєва, під питанням перебувають Матіч, Бітон, Луїфер та Бені Макуана, який тренується з "Полісся-2".

Ротань, який очолив команду місяць тому, готує її до матчів Ліги конференцій проти "Пакша".

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