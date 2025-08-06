Чому Пафос виявився проблемою для Динамо Шовковського

Півзахисник Володимир Бражко. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" несподівано програло "Пафосу" в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Мінімальна поразка 0:1 загострила ситуацію для команди Олександра Шовковського перед матчем-відповіддю, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Матч пройшов у польському Любліні й номінально вважався домашнім для української команди. Після впевненого старту сезону в УПЛ багато хто очікував надійнішої гри, особливо на тлі високого рівня підготовки та ресурсів клубу.

Владислав Дубінчак протистоїть суперникам. Фото: пресслужба клубу

У чому причина поразки "Динамо"

Однак гра проти "Пафосу" виявила одразу кілька проблем. Насамперед ідеться про недостатню гнучкість в атаці: "Динамо" не змогло зламати щільну оборону суперника. Також відчувався брак інтенсивності у фінальній третині та слабка реакція на контратакувальні випади кіпріотів.

Поразка поставила під питання готовність команди до міжнародних викликів. За явних індивідуальних талантів, колективний механізм "Динамо" поки що виглядає "сирим". Особливо турбує відсутність лідерства на полі та брак варіантів для злому "низького блоку".

Від Ваната чекатимуть голи в другому матчі. Фото: пресслужба "Динамо"

Що чекає на команду і Шовковського

Попереду у "Динамо" матч-відповідь на Кіпрі, який стане вирішальним для сезону. "Біло-сині" повинні не тільки відігратися, а й показати, що здатні адаптуватися в стресовій ситуації. У разі провалу тиск на штаб зросте вдвічі.

Перед Шовковським стоїть складне завдання. Фото: пресслужба "Динамо"

Найімовірніше, Шовковський внесе зміни до складу, хоча на поле в першій зустрічі вийшов практично оптимальний склад "біло-синіх". Не виключено, що Волошин на фланзі отримає шанс із перших же хвилин гри у відповідь.

Від результату цього матчу залежить не тільки єврокубкове майбутнє "Динамо", а й стійкість проєкту під керівництвом Шовковського. Український клуб залишається фаворитом пари, але повторення колишніх помилок може коштувати надто дорого.

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