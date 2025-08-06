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Головна Спорт Ярмоленко підтвердив важку розмову в роздягальні Динамо

Ярмоленко підтвердив важку розмову в роздягальні Динамо

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 09:34
Ярмоленко дав зрозуміти, що зараз відбувається в Динамо
Андрій Ярмоленко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" розпочало боротьбу за вихід до групового етапу Ліги чемпіонів із несподіваної поразки. Підопічні Олександра Шовковського поступилися кіпрському "Пафосу" в першому матчі третього кваліфікаційного раунду.

Ветеран "Динамо" Андрій Ярмоленко поспішив заспокоїти вболівальників, повідомляє "Динамоманія".

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Гра, яка номінально вважалася домашньою для української команди, пройшла в польському Любліні. Попри статус фаворита, "динамівці" не змогли реалізувати свої моменти й пропустили єдиний гол після перерви.

Що сказав про матч лідер "Динамо"

Андрій Ярмоленко після фінального свистка виступив із коментарями за підсумками зустрічі. Він дав зрозуміти, що настрій у команді напружений, але жодної паніки немає. Також він підтвердив, що в перерві відбулася серйозна розмова всередині команди.

Владимир Бражко
Атака "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Ветеран наголосив, що "Пафос" діяв чітко за планом, і в "Динамо" були шанси переломити хід зустрічі. На його думку, у клубі зберігається віра в підсумковий успіх.

"Ніхто не задоволений. Ми розуміли, що матч буде непростим. Вважаю, що це все ще відкрита дуель, і в Києві все вирішиться. Ми завжди говоримо в роздягальні, але це залишається всередині команди. Шанси є завжди", — заявив Ярмоленко.

Нагадаємо, раніше головний тренер "Пафосу" знайшов пояснення перемозі своєї команди над "Динамо".

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спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо Андрій Ярмоленко Пафос
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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