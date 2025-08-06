Ярмоленко дав зрозуміти, що зараз відбувається в Динамо

Ярмоленко підтвердив важку розмову в роздягальні Динамо
Київське "Динамо" розпочало боротьбу за вихід до групового етапу Ліги чемпіонів із несподіваної поразки. Підопічні Олександра Шовковського поступилися кіпрському "Пафосу" в першому матчі третього кваліфікаційного раунду.
Ветеран "Динамо" Андрій Ярмоленко поспішив заспокоїти вболівальників, повідомляє "Динамоманія".
Гра, яка номінально вважалася домашньою для української команди, пройшла в польському Любліні. Попри статус фаворита, "динамівці" не змогли реалізувати свої моменти й пропустили єдиний гол після перерви.
Що сказав про матч лідер "Динамо"
Андрій Ярмоленко після фінального свистка виступив із коментарями за підсумками зустрічі. Він дав зрозуміти, що настрій у команді напружений, але жодної паніки немає. Також він підтвердив, що в перерві відбулася серйозна розмова всередині команди.
Ветеран наголосив, що "Пафос" діяв чітко за планом, і в "Динамо" були шанси переломити хід зустрічі. На його думку, у клубі зберігається віра в підсумковий успіх.
"Ніхто не задоволений. Ми розуміли, що матч буде непростим. Вважаю, що це все ще відкрита дуель, і в Києві все вирішиться. Ми завжди говоримо в роздягальні, але це залишається всередині команди. Шанси є завжди", — заявив Ярмоленко.
Нагадаємо, раніше головний тренер "Пафосу" знайшов пояснення перемозі своєї команди над "Динамо".
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