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Главная Спорт Ярмоленко подтвердил тяжелый разговор в раздевалке Динамо

Ярмоленко подтвердил тяжелый разговор в раздевалке Динамо

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 09:34
Ярмоленко дал понять, что сейчас происходит в Динамо
Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" начало борьбу за выход в групповой этап Лиги чемпионов с неожиданного поражения. Подопечные Александра Шовковского уступили кипрскому "Пафосу" в первом матче третьего квалификационного раунда.

Ветеран "Динамо" Андрей Ярмоленко поспешил успокоить болельщиков, сообщает "Динамомания". 

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Игра, которая номинально считалась домашней для украинской команды, прошла в польском Люблине. Несмотря на статус фаворита, "динамовцы" не смогли реализовать свои моменты и пропустили единственный гол после перерыва. 

Что сказал о матче лидер "Динамо"

Андрей Ярмоленко после финального свистка выступил с комментариями по итогам встречи. Он дал понять, что настроение в команде напряженное, но никакой паники нет. Также он подтвердил, что в перерыве состоялся серьезный разговор внутри команды. 

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Атака "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Ветеран подчеркнул, что "Пафос" действовал строго по плану, и у "Динамо" были шансы переломить ход встречи. По его мнению, в клубе сохраняется вера в итоговый успех.

"Никто не доволен. Мы понимали, что матч будет непростым. Считаю, что это все еще открытая дуэль, и в Киеве все решится. Мы всегда говорим в раздевалке, но это остается внутри команды. Шансы есть всегда", — заявил Ярмоленко. 

Напомним, ранее главный тренер "Пафоса" нашел объяснение победе своей команды над "Динамо". 

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спорт футбол Лига чемпионов Динамо Андрей Ярмоленко Пафос
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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