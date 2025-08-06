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Главная Спорт Главный тренер Пафоса удивил высказыванием о Динамо

Главный тренер Пафоса удивил высказыванием о Динамо

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 09:05
Тренер Пафоса назвал причину неожиданной победы над Динамо в ЛЧ
Главный тренер "Пафоса" Хуан Карлос Карседо. Фото: instagram.com/pafosfc/

"Пафос" шокировал футбольную Европу, одержав победу над киевским "Динамо" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Единственный гол стал результатом уверенной игры во втором тайме, где киприоты продемонстрировали выдержку и грамотный контроль над ситуацией.

Для кипрского клуба это один из самых громких успехов на международной арене. Учитывая статус и историю "Динамо", результат матча вызвал удивление у многих экспертов и болельщиков, сообщает 24sports.

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Главный тренер "Пафоса" Хуан Карлос Карседо поделился мыслями после игры. Он отметил, что команда проявила терпение, сохранила уверенность и смогла использовать свои шансы после непростого первого тайма. 

Пафос
Андерсон Силва празднует гол. Фото: instagram.com/pafosfc/

Что стоит за победой "Пафоса"

Карседо подчеркнул важность этого результата для клуба и назвал его историческим моментом. По его словам, "Пафос" продолжает идти шаг за шагом, не теряя амбиций и уважая соперников.

Ответный матч между командами обещает быть не менее напряженным. Несмотря на победу, "Пафос" сохраняет осторожный настрой и понимает, что "Динамо" еще не сказало последнего слова в этой дуэли.

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спорт футбол Лига чемпионов Динамо Пафос
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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