Тренер Пафоса назвал причину неожиданной победы над Динамо в ЛЧ

Главный тренер "Пафоса" Хуан Карлос Карседо. Фото: instagram.com/pafosfc/

"Пафос" шокировал футбольную Европу, одержав победу над киевским "Динамо" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Единственный гол стал результатом уверенной игры во втором тайме, где киприоты продемонстрировали выдержку и грамотный контроль над ситуацией.

Для кипрского клуба это один из самых громких успехов на международной арене. Учитывая статус и историю "Динамо", результат матча вызвал удивление у многих экспертов и болельщиков, сообщает 24sports.

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Главный тренер "Пафоса" Хуан Карлос Карседо поделился мыслями после игры. Он отметил, что команда проявила терпение, сохранила уверенность и смогла использовать свои шансы после непростого первого тайма.

Андерсон Силва празднует гол. Фото: instagram.com/pafosfc/

Что стоит за победой "Пафоса"

Карседо подчеркнул важность этого результата для клуба и назвал его историческим моментом. По его словам, "Пафос" продолжает идти шаг за шагом, не теряя амбиций и уважая соперников.

Ответный матч между командами обещает быть не менее напряженным. Несмотря на победу, "Пафос" сохраняет осторожный настрой и понимает, что "Динамо" еще не сказало последнего слова в этой дуэли.

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