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Главная Спорт Шовковский уверен, что для Динамо еще не все потеряно в ЛЧ

Шовковский уверен, что для Динамо еще не все потеряно в ЛЧ

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 07:34
Шовковский прокомментировал поражение Динамо от Пафоса в Лиге чемпионов
Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" проиграло кипрскому "Пафосу" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. После финального свистка зафиксирован счет 0:1.

О поражении на пресс-конференции рассказал главный тренер "Динамо" Александр Шовковский, сообщил портал Новини.LIVE.

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По словам Шовковского, у "Динамо" будет двухматчевое противостояние и поэтому судьба путевки еще не определена.

"В первом тайме мы имели прекрасные возможности для того, чтобы забить гол, но не реализовали свои моменты, а в одном моменте в результате ошибок пропустили контратаку, которую смог реализовать наш соперник. Безусловно, мы разочарованы результатом первого матча, но еще ничего не определено", — сказал тренер.

Комментируя ключевые моменты матча, в частности нереализованный выход три в один с участием Владислава Дубинчака тренер сказал, что для успеха в турнире команда должна реализовывать созданные моменты.

Также Шовковский отказался обсуждать судейство после вопроса о не назначенном пенальти на Владиславе Ванате.

"Динамо" готовится к ответному матчу 12 августа на Кипре, где нужно отыграть отставание в один гол. В случае неудачи команда продолжит борьбу в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, в Днепре Ахметов создал новый клуб с амбициями играть в еврокубках.

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футбол Динамо Лига Европы Александр Шовковский Пафос
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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