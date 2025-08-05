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Главная Спорт В Киеве построят новый футбольный стадион

В Киеве построят новый футбольный стадион

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 17:15
В Киеве реконструируют стадион Локомотив, разрушенный российской ракетой
Один из проектов стадиона "Локомотив". Фото: Big City Lab

В Киеве в ближайшие годы появится современный футбольный стадион. "Укрзализныця" начала восстановление и реконструкцию разрушенного арены киевского "Локомотива".

О восстановлении разрушенного российским обстрелом стадиона сообщили в "Укрзализныце".

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Стадион Локомотив Киев
Один из проектов стадиона "Локомотив". Фото: Big City Lab

Благотворитель из США поможет с восстановлением стадиона

Стадион "Локомотив" в Киеве, открытый 2 августа 1925 года, в 2025-м отпраздновал столетний юбилей.

На стадионе воспитывались спортсмены и за ним ухаживали до января 2024 года, когда российский ракетный удар разрушил спортзал, раздевалки и инвентарь.

В "Укрзализныце" сообщили, что благодаря поддержке Фонда Говарда Баффетта стадион будет полностью восстановлен и модернизирован для матчей Второй лиги по футболу.

Проект восстановления учел предложения железнодорожников, спортсменов, болельщиков, родителей юных атлетов, урбанистов и общественных деятелей

Сейчас уже получены все разрешения, и вскоре начнется первый этап — обновление футбольного поля, строительство трибун, раздевалок, зон для арбитров, кафе и урбанистического парка.

Стадион Локомотив Киев
Проект всего парка "Локомотива". Фото: Big City Lab

Кроме "Локомотива" доступ к новому стадиону и парку обещают предоставить общине Соломенского района.

Напомним, Снуп Догг пообщался с Александром Усиком и рассказал, что думает о нем.

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У форварда "Динамо" Владислава Ваната появится возможность играть в иностранном клубе, но есть нюанс.

Один из игроков сборной Украины вскоре может оказаться в чемпионате Германии.

футбол обстрелы строительство стадионы ФК Локомотив Киев
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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