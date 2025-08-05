В Киеве реконструируют стадион Локомотив, разрушенный российской ракетой

В Киеве построят новый футбольный стадион
В Киеве в ближайшие годы появится современный футбольный стадион. "Укрзализныця" начала восстановление и реконструкцию разрушенного арены киевского "Локомотива".
О восстановлении разрушенного российским обстрелом стадиона сообщили в "Укрзализныце".
Благотворитель из США поможет с восстановлением стадиона
Стадион "Локомотив" в Киеве, открытый 2 августа 1925 года, в 2025-м отпраздновал столетний юбилей.
На стадионе воспитывались спортсмены и за ним ухаживали до января 2024 года, когда российский ракетный удар разрушил спортзал, раздевалки и инвентарь.
В "Укрзализныце" сообщили, что благодаря поддержке Фонда Говарда Баффетта стадион будет полностью восстановлен и модернизирован для матчей Второй лиги по футболу.
Проект восстановления учел предложения железнодорожников, спортсменов, болельщиков, родителей юных атлетов, урбанистов и общественных деятелей
Сейчас уже получены все разрешения, и вскоре начнется первый этап — обновление футбольного поля, строительство трибун, раздевалок, зон для арбитров, кафе и урбанистического парка.
Кроме "Локомотива" доступ к новому стадиону и парку обещают предоставить общине Соломенского района.
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