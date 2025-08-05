У Києві реконструюють стадіон Локомотив, зруйнований російською ракетою

У Києві збудують новий футбольний стадіон
У Києві в найближчі роки з’явиться сучасний футбольний стадіон. "Укрзалізниця" почала відновлення та реконструкцію зруйнованого арени київського "Локомотиву".
Про відновлення зруйнованого російським обстрілом стадіону повідомили в "Укрзалізниці".
Благодійник з США допоможе з відновленням стадіону
Стадіон "Локомотив" у Києві, відкритий 2 серпня 1925 року, у 2025-му він відсвяткував сторічний ювілей.
На стадіоні виховувались спортсмени і за ним доглядали до січня 2024 року, коли російський ракетний удар зруйнував спортзал, роздягальні та інвентар.
В "Укрзалізниці" повідомили, що завдяки підтримці Фонду Говарда Баффетта стадіон буде повністю відновлено та модернізовано для матчів Другої ліги з футболу.
Проєкт відбудови врахував пропозиції залізничників, спортсменів, вболівальників, батьків юних атлетів, урбаністів і громадських діячів
Наразі вже отримано всі дозволи, і незабаром розпочнеться перший етап — оновлення футбольного поля, будівництво трибун, роздягалень, зон для арбітрів, кафе та урбаністичного парку.
Крім "Локомотиву" доступ до нового стадіону та парку обіцяють надати громаді Солом’янського району.
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