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Головна Спорт У Києві збудують новий футбольний стадіон

У Києві збудують новий футбольний стадіон

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 17:15
У Києві реконструюють стадіон Локомотив, зруйнований російською ракетою
Один з проєктів стадіону "Локомотив". Фото: Big City Lab

У Києві в найближчі роки з’явиться сучасний футбольний стадіон. "Укрзалізниця" почала відновлення та реконструкцію зруйнованого арени київського "Локомотиву".

Про відновлення зруйнованого російським обстрілом стадіону повідомили в "Укрзалізниці".

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Стадион Локомотив Киев
Один з проєктів стадіону "Локомотив". Фото: Big City Lab

Благодійник з США допоможе з відновленням стадіону

Стадіон "Локомотив" у Києві, відкритий 2 серпня 1925 року, у 2025-му він відсвяткував сторічний ювілей.

На стадіоні виховувались спортсмени і за ним доглядали до січня 2024 року, коли російський ракетний удар зруйнував спортзал, роздягальні та інвентар.

В "Укрзалізниці" повідомили, що завдяки підтримці Фонду Говарда Баффетта стадіон буде повністю відновлено та модернізовано для матчів Другої ліги з футболу.

Проєкт відбудови врахував пропозиції залізничників, спортсменів, вболівальників, батьків юних атлетів, урбаністів і громадських діячів

Наразі вже отримано всі дозволи, і незабаром розпочнеться перший етап — оновлення футбольного поля, будівництво трибун, роздягалень, зон для арбітрів, кафе та урбаністичного парку.

Стадион Локомотив Киев
Проєкт всього парку "Локомотиву". Фото: Big City Lab

Крім "Локомотиву" доступ до нового стадіону та парку обіцяють надати громаді Солом’янського району.

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футбол обстріли будівництво стадіони ФК Локомотив Київ
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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