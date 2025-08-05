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Главная Спорт Динамо неожиданно проиграло Пафосу в квалификации Лиги чемпионов

Динамо неожиданно проиграло Пафосу в квалификации Лиги чемпионов

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 22:59
Динамо проиграло Пафосу в квалификации Лиги чемпионов в квалификации Лиги чемпионов
Владислав Ванат. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" сыграло первый матч квалификации Лиги чемпионов. Соперником украинского клуба стал "Пафос", который является чемпионом Кипра.

Матч завершился поражением "Динамо", сообщил портал Новини.LIVE.

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В первом тайме активнее начали киприоты, которые создали несколько опасных моментов, но сил у них хватило всего на 15 минут. Затем киевляне взяли мяч под контроль и владели преимуществом, но почти без голевых моментов.

Во втором тайме продолжилась та же самая картина, но были более интересные моменты. На 62-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Пафоса" за фол на Ванате, но после ВАР изменил мнение.

Кроме того, Бражко нанес первый удар в створ ворот на 73-й минуте.

На 84-й минуте "Динамо" пропустило гол. Угловой киевлян завершился выбеганием соперника на ворота Нещерета, а затем Андерсон Силва сначала обыграл Дубинчака, а затем и вратаря.

После пропущенного гола игроки "Динамо" сникли и создали опасных атак меньше, чем у соперника.

"Динамо" — "Пафос" — 0:1

Гол: Силва, 84

Напомним, популярный американский рэпер Снуп Догг оказался фанатом украинского боксера Александра Усика.

В Днепре Ахметов создал новый клуб, который хочет играть в еврокубках.

Лучший бомбардир УПЛ Владислав Ванат может перейти в клуб из другой лиги.

Один из игроков сборной Украины готов перейти в Бундеслигу.

футбол Лига чемпионов Динамо еврокубки Пафос
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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