Динамо проиграло Пафосу в квалификации Лиги чемпионов в квалификации Лиги чемпионов

Динамо неожиданно проиграло Пафосу в квалификации Лиги чемпионов
Киевское "Динамо" сыграло первый матч квалификации Лиги чемпионов. Соперником украинского клуба стал "Пафос", который является чемпионом Кипра.
Матч завершился поражением "Динамо", сообщил портал Новини.LIVE.
Как "Динамо" сыграло с "Пафосом"
В первом тайме активнее начали киприоты, которые создали несколько опасных моментов, но сил у них хватило всего на 15 минут. Затем киевляне взяли мяч под контроль и владели преимуществом, но почти без голевых моментов.
Во втором тайме продолжилась та же самая картина, но были более интересные моменты. На 62-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Пафоса" за фол на Ванате, но после ВАР изменил мнение.
Кроме того, Бражко нанес первый удар в створ ворот на 73-й минуте.
На 84-й минуте "Динамо" пропустило гол. Угловой киевлян завершился выбеганием соперника на ворота Нещерета, а затем Андерсон Силва сначала обыграл Дубинчака, а затем и вратаря.
После пропущенного гола игроки "Динамо" сникли и создали опасных атак меньше, чем у соперника.
"Динамо" — "Пафос" — 0:1
Гол: Силва, 84
Напомним, популярный американский рэпер Снуп Догг оказался фанатом украинского боксера Александра Усика.
В Днепре Ахметов создал новый клуб, который хочет играть в еврокубках.
Лучший бомбардир УПЛ Владислав Ванат может перейти в клуб из другой лиги.
Один из игроков сборной Украины готов перейти в Бундеслигу.
Читайте Новини.LIVE!