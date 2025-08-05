Безус назвал фаворита Динамо в матче ЛЧ против Пафоса

Роман Безус. Фото: instagram.com/romabezus

Киевское "Динамо" 5 августа проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником киевлян станет чемпион Кипра — "Пафос".

О предстоящем матче в интервью Sport.ua высказался бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Роман Безус, который на Кипре играл за "Омонию".

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Безус назвал фаворита матча "Динамо" — "Пафос"

Безус считает "Динамо" фаворитом двухматчевого противостояния, которое пройдет 5 августа в Польше и 12-го на Кипре.

По словам Романа, у "Пафоса" есть хорошие игроки, поскольку это действующий чемпион Кипра, самый богатый клуб острова, который подписал бразильского защитника Давида Луиса и построил современную инфраструктуру.

Экс-игрок "Динамо" охарактеризовал "Пафос" как наглую команду, которая использует провокации, тянет время и играет агрессивно.

"В "Пафосе" есть немало хороших исполнителей в индивидуальном плане. Команда умеет умело тянуть время, если ей это нужно. Но я бы эту команду назвал наглой.

Игроки постоянно на тебе висят, подталкивают, часто действуют на грани провокации. И не раз это им помогало. В прошлом чемпионате мы выиграли у них — 3:0. А все потому, что мы действовали в их ключе, более агрессивно, с позиции силы. Соперник почувствовал дискомфорт, и с этим не смог справиться", — вспомнил Безус.

Роман посоветовал "Динамо" контролировать мяч в центре поля, чтобы нейтрализовать быстрые фланги и силового форварда "Пафоса".

Согласно прогнозу Безуса, "Динамо" победит с преимуществом в два мяча.

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