Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Экс-игрок сборной Украины рассказал, что Пафос сделает с Динамо

Экс-игрок сборной Украины рассказал, что Пафос сделает с Динамо

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 19:21
Безус назвал фаворита Динамо в матче ЛЧ против Пафоса
Роман Безус. Фото: instagram.com/romabezus

Киевское "Динамо" 5 августа проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником киевлян станет чемпион Кипра — "Пафос".

О предстоящем матче в интервью Sport.ua высказался бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Роман Безус, который на Кипре играл за "Омонию".

Реклама
Читайте также:
Динамо Киев
Игроки "Динамо". Фото: "Динамо"

Безус назвал фаворита матча "Динамо" — "Пафос"

Безус считает "Динамо" фаворитом двухматчевого противостояния, которое пройдет 5 августа в Польше и 12-го на Кипре.

По словам Романа, у "Пафоса" есть хорошие игроки, поскольку это действующий чемпион Кипра, самый богатый клуб острова, который подписал бразильского защитника Давида Луиса и построил современную инфраструктуру.

Экс-игрок "Динамо" охарактеризовал "Пафос" как наглую команду, которая использует провокации, тянет время и играет агрессивно.

"В "Пафосе" есть немало хороших исполнителей в индивидуальном плане. Команда умеет умело тянуть время, если ей это нужно. Но я бы эту команду назвал наглой.

Игроки постоянно на тебе висят, подталкивают, часто действуют на грани провокации. И не раз это им помогало. В прошлом чемпионате мы выиграли у них — 3:0. А все потому, что мы действовали в их ключе, более агрессивно, с позиции силы. Соперник почувствовал дискомфорт, и с этим не смог справиться", — вспомнил Безус.

Роман посоветовал "Динамо" контролировать мяч в центре поля, чтобы нейтрализовать быстрые фланги и силового форварда "Пафоса".

Согласно прогнозу Безуса, "Динамо" победит с преимуществом в два мяча.

Напомним, популярный американский рэпер рассказал, что думает об Александре Усике.

В Днепре создадут новый футбольный клуб вместо "Днепра" и "Днепра-1".

Форвард киевского "Динамо" может перейти в иностранный клуб.

Один из популярных игроков сборной Украины может перейти в чемпионат Германии.

футбол Лига чемпионов Динамо Роман Безус Пафос
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации