Безус назвав фаворита Динамо в матчі ЛЧ проти Пафоса

Роман Безус. Фото: instagram.com/romabezus

Київське "Динамо" 5 серпня проведе перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Суперником киян стане чемпіон Кіпру — "Пафос".

Про майбутній матч в інтерв’ю Sport.ua висловився колишній гравець "Динамо" та збірної України Роман Безус, який на Кіпрі грав за "Омонію".

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Безус назвав фаворита матчу "Динамо" — "Пафос"

Безус вважає "Динамо" фаворитом двоматчевого протистояння, яке пройде 5 серпня в Польщі та 12-го на Кіпрі.

За словами Романа, у "Пафоса" є хороші гравці, оскільки це чинний чемпіон Кіпру, найбагатший клуб острова, який підписав бразильського захисника Давида Луїса та побудував сучасну інфраструктуру.

Ексгравець "Динамо" охарактеризував "Пафос" як нахабну команду, яка використовує провокації, тягне час і грає агресивно.

"У "Пафосі" є чимало хороших виконавців в індивідуальному плані. Команда вміє вміло тягнути час, якщо їй це потрібно. Але я б цю команду назвав нахабною.

Гравці постійно на тобі висять, підштовхують, часто діють на межі провокації. І не раз це їм допомагало. У минулому чемпіонаті ми виграли у них — 3:0. А все тому, що ми діяли в їхньому ключі, більш агресивно, з позиції сили. Суперник відчув дискомфорт, і з цим не зміг впоратися", — згадав Безус.

Роман порадив "Динамо" контролювати м’яч у центрі поля, щоб нейтралізувати швидкі фланги та силового форварда "Пафоса".

Згідно з прогнозом Безуса, "Динамо" переможе з перевагою у два м’ячі.

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