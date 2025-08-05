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Головна Спорт Динамо несподівано програло Пафосу в кваліфікації Ліги чемпіонів

Динамо несподівано програло Пафосу в кваліфікації Ліги чемпіонів

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 22:59
Динамо програло Пафосу у кваліфікації Ліги чемпіонів
Володимир Бражко. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" зіграло перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів. Суперником українського клубу став "Пафос", який є чемпіоном Кіпру.

Матч завершився поразкою "Динамо", повідомив портал Новини.LIVE.

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Як "Динамо" зіграло з "Пафосом"

У першому таймі активніше почали кіпріоти, які створили кілька небезпечних моментів, але сил у них вистачило всього на 15 хвилин. Потім кияни взяли м’яч під контроль і володіли перевагою, але майже без гольових моментів.

Динамо - Пафос
Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо"

У другому таймі продовжилась та ж сама картина, але були цікавіші моменти. На 62-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота "Пафосу" за фол на Ванаті, але після ВАР змінив думку.

Крім того, Бражко завдав першого удару в площину воріт на 73-й хвилині.

Динамо - Пафос
Денис Попов у матчі против "Пафоса". Фото: "Динамо"

На 84-й хвилині "Динамо" пропустило гол. Кутовий киян завершився вибіганням суперника на ворота Нещерета, а потім Андерсон спершу обіграв Дубінчака, а потім й воротаря.

Після пропущеного голу гравці "Динамо" знітились і створили небезпечних атак менше, ніж у суперника.  

"Динамо" — "Пафос" — 0:1

Гол: Сілва, 84

"Динамо": Нещерет — Тимчик, Д. Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко (Кабаєв, 66), Бражко, Піхальонок (Буяльський, 79) — Ярмоленко (Волошин, 66), Ванат, Шапаренко.

"Пафос": Неофітос — Гольдар, Шуньїч, Лукассен, Пілеас (Ланга, 88) — Пепе, Танкович (Андерсон, 68), Драгомір (Сема, 82) — Коррея, Оршич (Кіна, 82) — Жажа (Бруну, 68).

Попередження: Михайленко, Шапаренко — Танкович, Пепе, Кіна

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футбол Ліга чемпіонів Динамо єврокубки Пафос
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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