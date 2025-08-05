Власником футбольного клубу Дніпро 1918 є військовий

Стадіон "Дніпро Арена" стоїть без роботи. Фото: climate.com.ua

У Дніпрі після падіння легендарного "Дніпра" не вистрелив й "Дніпро-1". Наразі велике місто без клуба, але вже було оголошено про створення "Дніпра 1918".

Деталі про кінцевого бенефіціара повідомив портал Sports.ua.

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Наразі стало відомо, що кінцевим власником клубу буде Антон Михайлович Ахмєтов — корінний уродженець Дніпра, колишній фанат легендарного "Дніпра".

За словами Ахмєтова, останні 10 років він працював у сфері IT, хоча, починав кар’єру в "ПриватБанку" звичайним співробітником.

Антон Ахметов. Фото: Sports.ua

У 2024 році Ахмєтов мобілізувався до Збройних Сил України, де нині захищає країну. До служби проживав у Львові та Києві.

"Для мене головне — людяність. Неважливо, скільки в тебе грошей, важливо, який слід ти залишиш", — сказав власник клуба.

Зазначимо, що юридичним власником є Віталій Паладич, з яким Ахмєтов працював у IT. Бенефіціар наразі не може володіти клубом офіційно, оскільки є військовослужбовцем.

"Віталій — найближча людина, з якою ми багато років працювали в IT. Після моєї демобілізації юридична власність перейде до мене" , — пояснив Ахмєтов.

За словами Ахмєтова, назва клубу віддає шану історії ФК "Дніпро", заснованого в 1918 році. Логотип клубу буде схожим на емблему старого "Дніпра", але з невеликими змінами.

Стосовно назви клубу він зустрічався з одним із лідерів ультрас "Дніпра", але уболівальники ще не визначились, як реагувати.

Ахмєтов позиціонує "Дніпро 1918" як амбітний проєкт із солідним стартовим бюджетом, спрямованим на відродження футбольних традицій Дніпра. Клуб планує залучати місцевих талантів і розвивати інфраструктуру, щоб у майбутньому претендувати на виступи в УПЛ.

Також власник клубу додав, що не пов’язаний з Ігорем Коломойським та Юрієм Березою і не планує з ними контактувати.

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