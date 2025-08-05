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Главная Спорт Ахметов стал владельцем нового Днепра

Ахметов стал владельцем нового Днепра

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 21:53
Владельцем футбольного клуба Днепр 1918 является военный
Стадион "Днепр Арена" стоит без работы. Фото: climate.com.ua

В Днепре после падения легендарного "Днепра" не выстрелил и "Днепр-1". Сейчас большой город без клуба, но уже было объявлено о создании "Днепра 1918".

Детали о конечном бенефициаре сообщил портал Sports.ua.

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Кто владелец нового "Днепра"

Сейчас стало известно, что конечным владельцем клуба будет Антон Михайлович Ахметов — коренной уроженец Днепра, бывший фанат легендарного "Днепра".

По словам Ахметова, последние 10 лет он работал в сфере IT, хотя, начинал карьеру в "ПриватБанке" обычным сотрудником.

Антон Ахметов
Антон Ахметов. Фото: Sports.ua

В 2024 году Ахметов мобилизовался в Вооруженные Силы Украины, где сейчас защищает страну. До службы проживал во Львове и Киеве.

"Для меня главное — человечность. Неважно, сколько у тебя денег, важно, какой след ты оставишь", — сказал владелец клуба.

Отметим, что юридическим владельцем является Виталий Паладич, с которым Ахметов работал в IT. Бенефициар пока не может владеть клубом официально, поскольку является военнослужащим.

"Виталий — самый близкий человек, с которым мы много лет работали в IT. После моей демобилизации юридическая собственность перейдет ко мне", — пояснил Ахметов.

По словам Ахметова, название клуба отдает дань уважения истории ФК "Днепр", основанного в 1918 году. Логотип клуба будет похожим на эмблему старого "Днепра", но с небольшими изменениями.

Относительно названия клуба он встречался с одним из лидеров ультрас "Днепра", но болельщики еще не определились, как реагировать.

Ахметов позиционирует "Днепр 1918" как амбициозный проект с солидным стартовым бюджетом, направленным на возрождение футбольных традиций Днепра. Клуб планирует привлекать местных талантов и развивать инфраструктуру, чтобы в будущем претендовать на выступления в УПЛ.

Также владелец клуба добавил, что не связан с Игорем Коломойским и Юрием Березой и не планирует с ними контактировать.

Напомним, рэпер Снуп Догг признался, что является фанатом абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика.

В Днепре показали новый футбольный проект, который имеет щедрых владельцев.

Лучший бомбардир УПЛ Владислав Ванат может перейти в иностранный клуб.

Один из украинских игроков, который входит в национальную сборную, может перейти в Бундеслигу.

футбол Днепр УПЛ Днепр-1 Днепр 1918
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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