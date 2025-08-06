Шовковський прокоментував поразку Динамо від Пафоса у Лізі чемпіонів

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" програло кіпрському "Пафосу" в першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Після фінального свистка зафіксовано рахунок 0:1.

Про поразку на пресконференції розповів головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський, повідомив портал Новини.LIVE.

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За словами Шовковського, у "Динамо" буде двоматчеве протистояння й тому доля путівки ще не визначена.

"У першому таймі ми мали чудові нагоди для того, аби забити гол, але не реалізували свої моменти, а в одному моменті внаслідок помилок пропустили контратаку, яку зміг реалізувати наш суперник. Безумовно, ми розчаровані результатом першого матчу, але ще нічого не визначено", — сказав тренер.

Коментуючи ключові моменти матчу, зокрема нереалізований вихід три в один за участю Владислава Дубінчака тренер сказав, що для успіху в турнірі команда мусить реалізовувати створені моменти.

Також Шовковський відмовився обговорювати суддівство після питання про непризначений пенальті на Владиславі Ванаті.

"Динамо" готується до матчу-відповіді 12 серпня на Кіпрі, де потрібно відіграти відставання в один гол. У разі невдачі команда продовжить боротьбу в плей-оф Ліги Європи.

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