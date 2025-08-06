Тренер Пафосу назвав причину несподіваної перемоги над Динамо в ЛЧ

Головний тренер Пафосу здивував висловлюванням про Динамо
"Пафос" шокував футбольну Європу, здобувши перемогу над київським "Динамо" в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Єдиний гол став результатом впевненої гри в другому таймі, де кіпріоти продемонстрували витримку та грамотний контроль над ситуацією.
Для кіпрського клубу це один із найгучніших успіхів на міжнародній арені. З огляду на статус та історію "Динамо", результат матчу викликав здивування у багатьох експертів та вболівальників, повідомляє 24sports.
Головний тренер "Пафосу" Хуан Карлос Карседо поділився думками після гри. Він зазначив, що команда проявила терпіння, зберегла впевненість і змогла використати свої шанси після непростого першого тайму.
Що стоїть за перемогою "Пафосу"
Карседо підкреслив важливість цього результату для клубу та назвав його історичним моментом. За його словами, "Пафос" продовжує йти крок за кроком, не втрачаючи амбіцій і поважаючи суперників.
Матч-відповідь між командами обіцяє бути не менш напруженим. Попри перемогу, "Пафос" зберігає обережний настрій і розуміє, що "Динамо" ще не сказало останнього слова в цій дуелі.
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