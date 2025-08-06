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Головна Спорт Головний тренер Пафосу здивував висловлюванням про Динамо

Головний тренер Пафосу здивував висловлюванням про Динамо

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 09:05
Тренер Пафосу назвав причину несподіваної перемоги над Динамо в ЛЧ
Головний тренер "Пафосу" Хуан Карлос Карседо. Фото: instagram.com/pafosfc/

"Пафос" шокував футбольну Європу, здобувши перемогу над київським "Динамо" в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Єдиний гол став результатом впевненої гри в другому таймі, де кіпріоти продемонстрували витримку та грамотний контроль над ситуацією.

Для кіпрського клубу це один із найгучніших успіхів на міжнародній арені. З огляду на статус та історію "Динамо", результат матчу викликав здивування у багатьох експертів та вболівальників, повідомляє 24sports.

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Головний тренер "Пафосу" Хуан Карлос Карседо поділився думками після гри. Він зазначив, що команда проявила терпіння, зберегла впевненість і змогла використати свої шанси після непростого першого тайму.

Пафос
Андерсон Сілва святкує гол. Фото: instagram.com/pafosfc/

Що стоїть за перемогою "Пафосу"

Карседо підкреслив важливість цього результату для клубу та назвав його історичним моментом. За його словами, "Пафос" продовжує йти крок за кроком, не втрачаючи амбіцій і поважаючи суперників.

Матч-відповідь між командами обіцяє бути не менш напруженим. Попри перемогу, "Пафос" зберігає обережний настрій і розуміє, що "Динамо" ще не сказало останнього слова в цій дуелі.

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спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо Пафос
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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