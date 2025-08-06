Почему Пафос оказался проблемой для Динамо Шовковского

Что будет с Динамо после поражения от Пафоса — все варианты
Киевское "Динамо" неожиданно проиграло "Пафосу" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Минимальное поражение 0:1 обострило ситуацию для команды Александра Шовковского перед ответной игрой, сообщает портал Новини.LIVE.
Матч прошел в польском Люблине и номинально считался домашним для украинской команды. После уверенного старта сезона в УПЛ многие ожидали более надежной игры, особенно на фоне высокого уровня подготовки и ресурсов клуба.
В чем причина поражения "Динамо"
Однако игра против "Пафоса" выявила сразу несколько проблем. В первую очередь речь идет о недостаточной гибкости в атаке: "Динамо" не смогло взломать плотную оборону соперника. Также ощущалась нехватка интенсивности в финальной трети и слабая реакция на контратакующие выпады киприотов.
Поражение поставило под вопрос готовность команды к международным вызовам. При явных индивидуальных талантах, коллективный механизм "Динамо" пока выглядит "сырым". Особенно тревожит отсутствие лидерства на поле и недостаток вариантов для взлома "низкого блока".
Что ждет команду и Шовковского
Впереди у "Динамо" ответный матч на Кипре, который станет решающим для сезона. "Бело-синие" должны не только отыграться, но и показать, что способна адаптироваться в стрессовой ситуации. В случае провала давление на штаб возрастет вдвое.
Скорее всего, Шовковский внесет изменения в состав, хотя на поле в первой встрече вышел практически оптимальный состав "бело-синих". Не исключено, что Волошин на фланге получит шанс с первых же минут ответной игры.
От исхода этого матча зависит не только еврокубковое будущее "Динамо", но и устойчивость проекта под руководством Шовковского. Украинский клуб остается фаворитом пары, но повторение прежних ошибок может стоить слишком дорого.
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