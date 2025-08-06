Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Что будет с Динамо после поражения от Пафоса — все варианты

Что будет с Динамо после поражения от Пафоса — все варианты

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 11:11
Почему Пафос оказался проблемой для Динамо Шовковского
Полузащитник Владимир Бражко. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" неожиданно проиграло "Пафосу" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Минимальное поражение 0:1 обострило ситуацию для команды Александра Шовковского перед ответной игрой, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Матч прошел в польском Люблине и номинально считался домашним для украинской команды. После уверенного старта сезона в УПЛ многие ожидали более надежной игры, особенно на фоне высокого уровня подготовки и ресурсов клуба. 

Владислав Дубинчак
Владислав Дубинчак противостоит соперникам. Фото: пресс-служба клуба

В чем причина поражения "Динамо"

Однако игра против "Пафоса" выявила сразу несколько проблем. В первую очередь речь идет о недостаточной гибкости в атаке: "Динамо" не смогло взломать плотную оборону соперника. Также ощущалась нехватка интенсивности в финальной трети и слабая реакция на контратакующие выпады киприотов.

Поражение поставило под вопрос готовность команды к международным вызовам. При явных индивидуальных талантах, коллективный механизм "Динамо" пока выглядит "сырым". Особенно тревожит отсутствие лидерства на поле и недостаток вариантов для взлома "низкого блока". 

Владислав Ванат
От Ваната будут ждать голы во втором матче. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что ждет команду и Шовковского

Впереди у "Динамо" ответный матч на Кипре, который станет решающим для сезона. "Бело-синие" должны не только отыграться, но и показать, что способна адаптироваться в стрессовой ситуации. В случае провала давление на штаб возрастет вдвое. 

Александр Шовковский
Перед Шовковским стоит сложная задача. Фото: пресс-служба "Динамо"

Скорее всего, Шовковский внесет изменения в состав, хотя на поле в первой встрече вышел практически оптимальный состав "бело-синих". Не исключено, что Волошин на фланге получит шанс с первых же минут ответной игры. 

От исхода этого матча зависит не только еврокубковое будущее "Динамо", но и устойчивость проекта под руководством Шовковского. Украинский клуб остается фаворитом пары, но повторение прежних ошибок может стоить слишком дорого. 

Напомним, Андрей Ярмоленко дал болельщикам обещание после поражения "Динамо".

Появилась информация о новом виде деятельности Мудрика во время дисквалификации. 

Бывший защитник сборной Украины может отказать "Металлисту 1925" ради другого клуба. 

Настоящим бенефициаром нового футбольного клуба в Днепре может оказаться очень известный человек

спорт футбол Лига чемпионов Динамо Александр Шовковский
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации