Почему Пафос оказался проблемой для Динамо Шовковского

Полузащитник Владимир Бражко. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" неожиданно проиграло "Пафосу" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Минимальное поражение 0:1 обострило ситуацию для команды Александра Шовковского перед ответной игрой, сообщает портал Новини.LIVE.

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В чем причина поражения "Динамо"

Однако игра против "Пафоса" выявила сразу несколько проблем. В первую очередь речь идет о недостаточной гибкости в атаке: "Динамо" не смогло взломать плотную оборону соперника. Также ощущалась нехватка интенсивности в финальной трети и слабая реакция на контратакующие выпады киприотов.

Поражение поставило под вопрос готовность команды к международным вызовам. При явных индивидуальных талантах, коллективный механизм "Динамо" пока выглядит "сырым". Особенно тревожит отсутствие лидерства на поле и недостаток вариантов для взлома "низкого блока".

От Ваната будут ждать голы во втором матче. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что ждет команду и Шовковского

Впереди у "Динамо" ответный матч на Кипре, который станет решающим для сезона. "Бело-синие" должны не только отыграться, но и показать, что способна адаптироваться в стрессовой ситуации. В случае провала давление на штаб возрастет вдвое.

Перед Шовковским стоит сложная задача. Фото: пресс-служба "Динамо"

Скорее всего, Шовковский внесет изменения в состав, хотя на поле в первой встрече вышел практически оптимальный состав "бело-синих". Не исключено, что Волошин на фланге получит шанс с первых же минут ответной игры.

От исхода этого матча зависит не только еврокубковое будущее "Динамо", но и устойчивость проекта под руководством Шовковского. Украинский клуб остается фаворитом пары, но повторение прежних ошибок может стоить слишком дорого.

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