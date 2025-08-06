Дисквалификация Мудрика — чем занимается футболист

Михаил Мудрик отвечает на вопросы. Кадр из видео

Хавбек Михаил Мудрик остается вне игры после временного отстранения за нарушение антидопинговых правил. В ноябре 2024 года в его пробе был обнаружен запрещенный мельдоний.

С тех пор футболист не выходил на поле, а его будущее в "Челси" остается под вопросом, напоминает портал Новини.LIVE.

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На фоне затишья в карьере украинского вингера в соцсетях начали распространяться слухи. Один из популярных фанатских аккаунтов опубликовал информацию, якобы ссылаясь на британского журналиста Метта Лоу. В публикации утверждалось, что Мудрик стал персональным тренером для нескольких игроков лондонского клуба.

Михаил Мудрик во время интервью с партнерами по команде. Кадр из видео

Новая роль Мудрика

В тексте говорилось, что с Михаилом ежедневно работают Ромео Лавиа, Марк Кукурелья и новичок Джейми Гиттенс. Также упоминался интерес со стороны Эстевана, который якобы тоже хотел присоединиться к этим индивидуальным тренировкам.

Фейковое сообщение Метта Лоу. Скриншот X

Журналист Метт Лоу, имя которого использовали в этом посте, лично отреагировал на распространение фейковой информации. Он категорично заявил, что никогда не писал ничего подобного и не имеет отношения к этим сообщениям.

"Хорошая попытка, но я этого не сообщал", — написал Лоу.

Таким образом, слух о "новой профессии" Мудрика оказался выдумкой, а сам игрок продолжает ждать решения по своей дисквалификации.

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