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Головна Спорт Мудрик освоїв нову професію під час можливої дискваліфікації

Мудрик освоїв нову професію під час можливої дискваліфікації

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 10:37
Дискваліфікація Мудрика — чим займається футболіст
Михайло Мудрик відповідає на запитання. Кадр із відео

Хавбек Михайло Мудрик залишається поза грою після тимчасового відсторонення за порушення антидопінгових правил. У листопаді 2024 року в його пробі було виявлено заборонений мельдоній.

Відтоді футболіст не виходив на поле, а його майбутнє в "Челсі" залишається під питанням, нагадує портал Новини.LIVE.

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На тлі затишшя в кар'єрі українського вінгера в соцмережах почали поширюватися чутки. Один із популярних фанатських акаунтів опублікував інформацію, нібито посилаючись на британського журналіста Метта Лоу. У публікації стверджувалося, що Мудрик став персональним тренером для кількох гравців лондонського клубу.

Михаил Мудрик
Михайло Мудрик під час інтерв'ю з партнерами по команді. Кадр із відео

Нова роль Мудрика

У тексті йшлося про те, що з Михайлом щодня працюють Ромео Лавіа, Марк Кукурелья та новачок Джеймі Гіттенс. Також згадувався інтерес з боку Естевана, який нібито теж хотів приєднатися до цих індивідуальних тренувань.

Метт Лоу
Фейкове повідомлення Метта Лоу. Скріншот X

Журналіст Метт Лоу, ім'я якого використали в цьому пості, особисто відреагував на поширення фейкової інформації. Він категорично заявив, що ніколи не писав нічого подібного і не має відношення до цих повідомлень.

"Гарна спроба, але я цього не повідомляв", — написав Лоу.

Таким чином, чутки про "нову професію" Мудрика виявилися вигадкою, а сам гравець продовжує чекати рішення щодо своєї дискваліфікації.

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спорт футбол Михайло Мудрик Челсі Дискваліфікація
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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