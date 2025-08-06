Дискваліфікація Мудрика — чим займається футболіст

Михайло Мудрик відповідає на запитання. Кадр із відео

Хавбек Михайло Мудрик залишається поза грою після тимчасового відсторонення за порушення антидопінгових правил. У листопаді 2024 року в його пробі було виявлено заборонений мельдоній.

Відтоді футболіст не виходив на поле, а його майбутнє в "Челсі" залишається під питанням, нагадує портал Новини.LIVE.

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На тлі затишшя в кар'єрі українського вінгера в соцмережах почали поширюватися чутки. Один із популярних фанатських акаунтів опублікував інформацію, нібито посилаючись на британського журналіста Метта Лоу. У публікації стверджувалося, що Мудрик став персональним тренером для кількох гравців лондонського клубу.

Михайло Мудрик під час інтерв'ю з партнерами по команді. Кадр із відео

Нова роль Мудрика

У тексті йшлося про те, що з Михайлом щодня працюють Ромео Лавіа, Марк Кукурелья та новачок Джеймі Гіттенс. Також згадувався інтерес з боку Естевана, який нібито теж хотів приєднатися до цих індивідуальних тренувань.

Фейкове повідомлення Метта Лоу. Скріншот X

Журналіст Метт Лоу, ім'я якого використали в цьому пості, особисто відреагував на поширення фейкової інформації. Він категорично заявив, що ніколи не писав нічого подібного і не має відношення до цих повідомлень.

"Гарна спроба, але я цього не повідомляв", — написав Лоу.

Таким чином, чутки про "нову професію" Мудрика виявилися вигадкою, а сам гравець продовжує чекати рішення щодо своєї дискваліфікації.

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