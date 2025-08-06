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Головна Спорт Мудрик зіграє за Челсі в новому сезоні — надійшли новини з клубу

Мудрик зіграє за Челсі в новому сезоні — надійшли новини з клубу

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 00:03
Мудрик потрапив до заявки Челсі на АПЛ попри загрозу дискваліфікації
Михайло Мудрик. Фото: "Челсі"

Лондонський "Челсі" представив заявку на новий сезон Англійської прем'єр-ліги. В неї потрапив український вінгер Михайло Мудрик.

Українець потрапив у заявку на сайті АПЛ попри те, що немає рішення по його дискваліфікацію за провалену допінг-пробу.

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Михайло Мудрик. Фото: "Челсі"

Мудрик може зіграти за "Челсі"

Мудрик потрапив до заявки "Челсі" на сезон АПЛ 2025/2026 попри відсторонення від футболу через порушення антидопінгових правил.

Раніше українець, який востаннє грав за "Челсі" 10 листопада 2024 року в матчі проти "Арсеналу" (1:1), залишився без ігрового номера. Його 10-й номер перейшов до Коула Палмера, найкращого гравця команди в минулому сезоні.

У сезоні 2024/25 Мудрик провів 15 матчів за "Челсі", забив три голи та віддав п'ять гольових передач.

Зазначимо, що дискваліфікація Мудрика, пов’язана з позитивним допінг-тестом у листопаді 2024 року після матчів збірної України.

Мудрик може отримати дискваліфікацію від двох до чотирьох років.

Нагадаємо, популярний американський музикант запропонував "косяк" українському боксеру Олександру Усику.

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футбол Михайло Мудрик Челсі АПЛ українські легіонери (футбол)
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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