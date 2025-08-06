Мудрик потрапив до заявки Челсі на АПЛ попри загрозу дискваліфікації

Мудрик зіграє за Челсі в новому сезоні — надійшли новини з клубу
Лондонський "Челсі" представив заявку на новий сезон Англійської прем'єр-ліги. В неї потрапив український вінгер Михайло Мудрик.
Українець потрапив у заявку на сайті АПЛ попри те, що немає рішення по його дискваліфікацію за провалену допінг-пробу.
Мудрик може зіграти за "Челсі"
Мудрик потрапив до заявки "Челсі" на сезон АПЛ 2025/2026 попри відсторонення від футболу через порушення антидопінгових правил.
Раніше українець, який востаннє грав за "Челсі" 10 листопада 2024 року в матчі проти "Арсеналу" (1:1), залишився без ігрового номера. Його 10-й номер перейшов до Коула Палмера, найкращого гравця команди в минулому сезоні.
У сезоні 2024/25 Мудрик провів 15 матчів за "Челсі", забив три голи та віддав п'ять гольових передач.
Зазначимо, що дискваліфікація Мудрика, пов’язана з позитивним допінг-тестом у листопаді 2024 року після матчів збірної України.
Мудрик може отримати дискваліфікацію від двох до чотирьох років.
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