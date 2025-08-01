Мудрик вибрав вульгарний нік у CS2 — фанати шоковані

Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Наразі вінгер лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик не грає у футбол через очікування рішення у своїй допінговій справі. Тому він розважається грою в Counter-Strike 2.

В Counter-Strike футболіст зміг шокувати всіх, хто за ним слідкував, вибравши вульгарний нік, повідомив паблік "Штаб CS2".

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Мудрик змінив нік в грі CS2 на Matiebal. Раніше нік Михайла був: MMUDRYK, Mudr1k, Matie Ball, Matie Bal.

У коментарях думки фанатів розділились. Одні впевнені, що це завуальоване вульгарне словосполучення. Інші говорять про нік Матьє Бал і він пов'язаний не з французьким філософом, а з білоруським коментатором CS2 Костянтином Сівко та мемом "отримує Матьє Бал у статистику" щодо гравця Матьє ZywOo Ербо.

Також в мережу виклали відео гри Мудрика.

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика.

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