Мудрик выбрал вульгарный ник в CS2 — фанаты шокированы

Мудрик удивил своим новым "вульгарным" ником в CS2
Сейчас вингер лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик не играет в футбол из-за затянувшегося решения по своему допинговому делу. Поэтому он развлекается игрой в Counter-Strike 2.
В Counter-Strike футболист смог шокировать всех, кто за ним следил, выбрав вульгарный ник, сообщил паблик "Штаб CS2".
Мудрик шокировал фанатов
Мудрик сменил ник в игре CS2 на Matiebal. Ранее ники у Михаила были: MMUDRYK, Mudr1k, Matie Ball, Matie Bal.
В комментариях мнения фанатов разделились. Одни уверены, что это завуалированное вульгарное словосочетание. Другие говорят о нике Матье Бал и он связан не с французским философом, а с белорусским комментатором CS2 Константином Сивко и мемом "получает Матье Бал в статистику" в отношении игрока Матье ZywOo Эрбо.
Также в сеть выложили видео игры Мудрика.
Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика.
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