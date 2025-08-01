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Главная Спорт Мудрик удивил своим новым "вульгарным" ником в CS2

Мудрик удивил своим новым "вульгарным" ником в CS2

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 23:46
Мудрик выбрал вульгарный ник в CS2 — фанаты шокированы
Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Сейчас вингер лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик не играет в футбол из-за затянувшегося решения по своему допинговому делу. Поэтому он развлекается игрой в Counter-Strike 2.

В Counter-Strike футболист смог шокировать всех, кто за ним следил, выбрав вульгарный ник, сообщил паблик "Штаб CS2".

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Аккаунт Мудрика на Steam. Фото: скриншот

Мудрик шокировал фанатов

Мудрик сменил ник в игре CS2 на Matiebal. Ранее ники у Михаила были: MMUDRYK, Mudr1k, Matie Ball, Matie Bal.

В комментариях мнения фанатов разделились. Одни уверены, что это завуалированное вульгарное словосочетание. Другие говорят о нике Матье Бал и он связан не с французским философом, а с белорусским комментатором CS2 Константином Сивко и мемом "получает Матье Бал в статистику" в отношении игрока Матье ZywOo Эрбо.

Также в сеть выложили видео игры Мудрика.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика.

Напомним, бывший вратарь сборной Украины по футболу Георгий Бущан поразил фанатов в Саудовской Аравии.

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футбол компьютерные игры Михаил Мудрик Киберспорт CS2
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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