Мудрик выбрал вульгарный ник в CS2 — фанаты шокированы

Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Сейчас вингер лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик не играет в футбол из-за затянувшегося решения по своему допинговому делу. Поэтому он развлекается игрой в Counter-Strike 2.

В Counter-Strike футболист смог шокировать всех, кто за ним следил, выбрав вульгарный ник, сообщил паблик "Штаб CS2".

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Мудрик шокировал фанатов

Мудрик сменил ник в игре CS2 на Matiebal. Ранее ники у Михаила были: MMUDRYK, Mudr1k, Matie Ball, Matie Bal.

В комментариях мнения фанатов разделились. Одни уверены, что это завуалированное вульгарное словосочетание. Другие говорят о нике Матье Бал и он связан не с французским философом, а с белорусским комментатором CS2 Константином Сивко и мемом "получает Матье Бал в статистику" в отношении игрока Матье ZywOo Эрбо.

Также в сеть выложили видео игры Мудрика.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика.

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