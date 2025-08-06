Мудрик попал в заявку Челси на АПЛ несмотря на угрозу дисквалификации

Михаил Мудрик. Фото: "Челси"

Лондонский "Челси" представил заявку на новый сезон Английской премьер-лиги. В нее попал украинский вингер Михаил Мудрик.

Украинец попал в заявку на сайте АПЛ несмотря на то, что нет решения по его дисквалификации за проваленную допинг-пробу.

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Мудрик может сыграть за "Челси"

Мудрик попал в заявку "Челси" на сезон АПЛ 2025/2026 несмотря на отстранение от футбола из-за нарушения антидопинговых правил.

Ранее украинец, который в последний раз играл за "Челси" 10 ноября 2024 года в матче против "Арсенала" (1:1), остался без игрового номера. Его 10-й номер перешел к Коулу Палмеру, лучшему игроку команды в прошлом сезоне.

В сезоне 2024/25 Мудрик провел 15 матчей за "Челси", забил три гола и отдал пять голевых передач.

Отметим, что дисквалификация Мудрика, связанная с положительным допинг-тестом в ноябре 2024 года после матчей сборной Украины.

Мудрик может получить дисквалификацию от двух до четырех лет.

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