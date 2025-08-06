Карпати хочуть перехопити Шепелєва у Металіста 1925

Володимир Шепелєв в "Олександрії". Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Володимир Шепелєв залишається одним із найбільш затребуваних вільних агентів українського ринку. Колишній хавбек "Динамо" та "Олександрії" розглядає кілька варіантів продовження кар'єри, зокрема за межами країни.

Футболіст був близький до підписання контракту з "Металістом 1925", повідомляє Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".

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Володимир Шепелєв у минулому сезоні. Фото: instagram.com/shepeliev_8/

"Карпати" хочуть втрутитися в трансфер

Саме в цей момент у боротьбу несподівано включилися "Карпати". Львівський клуб не приховує амбіцій на прийдешній сезон, і трансфер досвідченого півзахисника може стати важливою частиною їхньої кадрової стратегії.

Львівський клуб всерйоз розраховують на Шепелєва та сподіваються, що пауза в переговорах з "Металістом 1925" зіграє їм на руку. Своєю чергою, сам гравець усе ще відкритий для пропозицій і розглядає різні варіанти.

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