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Головна Спорт Карпати включилися в боротьбу за ексгравця збірної України

Карпати включилися в боротьбу за ексгравця збірної України

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 10:06
Карпати хочуть перехопити Шепелєва у Металіста 1925
Володимир Шепелєв в "Олександрії". Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Володимир Шепелєв залишається одним із найбільш затребуваних вільних агентів українського ринку. Колишній хавбек "Динамо" та "Олександрії" розглядає кілька варіантів продовження кар'єри, зокрема за межами країни.

Футболіст був близький до підписання контракту з "Металістом 1925", повідомляє Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".

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Клуб із Харкова навіть пропонував зробити Шепелєва найбільш високооплачуваним гравцем команди. Однак Володимир узяв паузу, попросивши декілька днів на роздуми.

Владимир Шепелев
Володимир Шепелєв у минулому сезоні. Фото: instagram.com/shepeliev_8/

"Карпати" хочуть втрутитися в трансфер

Саме в цей момент у боротьбу несподівано включилися "Карпати". Львівський клуб не приховує амбіцій на прийдешній сезон, і трансфер досвідченого півзахисника може стати важливою частиною їхньої кадрової стратегії.

Львівський клуб всерйоз розраховують на Шепелєва та сподіваються, що пауза в переговорах з "Металістом 1925" зіграє їм на руку. Своєю чергою, сам гравець усе ще відкритий для пропозицій і розглядає різні варіанти.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко звернувся до вболівальників після несподіваної поразки "Динамо".

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спорт футбол Футбол трансфери ФК Металіст 1925 Карпати Львів Володимир Шепелєв
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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