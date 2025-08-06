Карпаты хотят перехватить Шепелева у Металлиста 1925

Владимир Шепелев в "Александрии". Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Владимир Шепелев остается одним из самых востребованных свободных агентов украинского рынка. Бывший хавбек "Динамо" и "Александрии" рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе за пределами страны.

Футболист был близок к подписанию контракта с "Металлистом 1925", сообщает Telegram-канал "Инсайды от Пасичника 2.0".

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Владимир Шепелев в прошлом сезоне. Фото: instagram.com/shepeliev_8/

"Карпаты" хотят вмешаться в трансфер

Именно в этот момент в борьбу неожиданно включились "Карпаты". Львовский клуб не скрывает амбиций на грядущий сезон, и трансфер опытного полузащитника может стать важной частью их кадровой стратегии.

Львовский клуб всерьез рассчитывают на Шепелева и надеются, что пауза в переговорах с "Металлистом 1925" сыграет им на руку. В свою очередь, сам игрок все еще открыт для предложений и рассматривает разные варианты.

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