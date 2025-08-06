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Главная Спорт Карпаты включились в борьбу за бывшего игрока сборной Украины

Карпаты включились в борьбу за бывшего игрока сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 10:06
Карпаты хотят перехватить Шепелева у Металлиста 1925
Владимир Шепелев в "Александрии". Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Владимир Шепелев остается одним из самых востребованных свободных агентов украинского рынка. Бывший хавбек "Динамо" и "Александрии" рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе за пределами страны.

Футболист был близок к подписанию контракта с "Металлистом 1925", сообщает Telegram-канал "Инсайды от Пасичника 2.0".

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Клуб из Харькова даже предлагал сделать Шепелева самым высокооплачиваемым игроком команды. Однако Владимир взял паузу, попросив пару дней на размышления. 

Владимир Шепелев
Владимир Шепелев в прошлом сезоне. Фото: instagram.com/shepeliev_8/

"Карпаты" хотят вмешаться в трансфер

Именно в этот момент в борьбу неожиданно включились "Карпаты". Львовский клуб не скрывает амбиций на грядущий сезон, и трансфер опытного полузащитника может стать важной частью их кадровой стратегии.

Львовский клуб всерьез рассчитывают на Шепелева и надеются, что пауза в переговорах с "Металлистом 1925" сыграет им на руку. В свою очередь, сам игрок все еще открыт для предложений и рассматривает разные варианты.

Напомним, Андрей Ярмоленко обратился к болельщикам после неожиданного поражения "Динамо". 

Стало известно, кто на самом деле зарегистрировал в Днепре новый футбольный клуб. 

Известный американский музыкант удивил высказыванием о победах Александра Усика. 

спорт футбол Футбол трансферы ФК Металлист 1925 Карпаты Львов Владимир Шепелев
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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