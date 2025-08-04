Полісся може зустрітись із топовим клубом Ліги конференцій

Полісся отримало найсильнішого суперника з можливих в ЛК
В Ньйоні, Швейцарія, пройшли жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. В найнижчому за рангом турнірі Україну представляє житомирське "Полісся".
Підопічні Руслана Ротаня під час жеребкування в УЄФА дізналися потенціального суперника в Лізі конференцій.
"Поліссю" не пощастило в єврокубках
Житомирське "Полісся" у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій зіграє проти угорського "Пакша".
Згідно з жеребкуванням плей-оф, переможець протистояння "Полісся" — "Пакш" зіграє проти італійської "Фіорентини".
Цікаво, що "Фіорентина" двічі була фіналістом Ліги конференцій в сезонах 2022/2023 та 2023/2024), а минулого сезону дійшла до півфіналу, поступившись там іспанському "Бетісу".
Матчі плей-оф Ліги конференції "Полісся"/"Пакш" — "Фіорентина" пройдуть 21 та 28 серпня.
Переможці плей-оф кваліфікації вийдуть до групового етапу Ліги конференцій, а команди, що програють, завершать виступи в єврокубках.
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