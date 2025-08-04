Полісся може зустрітись із топовим клубом Ліги конференцій

Головний тренер "Полісся" Руслан Ротань. Фото: "Полісся"

В Ньйоні, Швейцарія, пройшли жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. В найнижчому за рангом турнірі Україну представляє житомирське "Полісся".

Підопічні Руслана Ротаня під час жеребкування в УЄФА дізналися потенціального суперника в Лізі конференцій.

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"Поліссю" не пощастило в єврокубках

Житомирське "Полісся" у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій зіграє проти угорського "Пакша".

Згідно з жеребкуванням плей-оф, переможець протистояння "Полісся" — "Пакш" зіграє проти італійської "Фіорентини".

Цікаво, що "Фіорентина" двічі була фіналістом Ліги конференцій в сезонах 2022/2023 та 2023/2024), а минулого сезону дійшла до півфіналу, поступившись там іспанському "Бетісу".

Матчі плей-оф Ліги конференції "Полісся"/"Пакш" — "Фіорентина" пройдуть 21 та 28 серпня.

Переможці плей-оф кваліфікації вийдуть до групового етапу Ліги конференцій, а команди, що програють, завершать виступи в єврокубках.

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