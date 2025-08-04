Полесье может встретиться с топовым клубом Лиги конференций

Главный тренер "Полесья" Руслан Ротань. Фото: "Полесье"

В Ньоне, Швейцария, прошли жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. В самом низком по рангу турнире Украину представляет житомирское "Полесье".

Подопечные Руслана Ротаня во время жеребьевки в УЕФА узнали потенциального соперника в Лиге конференций.

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"Полесью" не повезло в еврокубках

Житомирское "Полесье" в третьем раунде квалификации Лиги конференций сыграет против венгерского "Пакша".

Согласно жеребьевке плей-офф, победитель противостояния "Полесье" - "Пакш" сыграет против итальянской "Фиорентины".

Интересно, что "Фиорентина" дважды была финалистом Лиги конференций в сезонах 2022/2023 и 2023/2024), а в прошлом сезоне дошла до полуфинала, уступив там испанскому "Бетису".

Матчи плей-офф Лиги конференции "Полесье"/"Пакш" — "Фиорентина" пройдут 21 и 28 августа.

Победители плей-офф квалификации выйдут в групповой этап Лиги конференций, а проигравшие команды завершат выступления в еврокубках.

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