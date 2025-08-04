Арда Туран даст Шахтеру преимущество в борьбе за выход в ЛЕ

Главный тренер "горняков" Арда Туран. Фото: пресс-служба клуба

В швейцарском городе Ньон прошла жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги Европы сезона 2025/26. Донецкий "Шахтер" узнал имя потенциального соперника на случай выхода из третьего раунда турнира.

Чтобы попасть в Q4, подопечным Арды Турана нужно обыграть "Панатинаикос", матчи состоятся 7 и 14 августа, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В случае успеха "горняки" встретятся с турецким клубом "Самсунспор", который впервые за много лет получил шанс выйти в еврокубки.

Лидер "Шахтера" Георгий Судаков. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Преимущество "горняков"

Любопытно, что для Шахтера это может стать уже вторым подряд противостоянием с командой из Турции. В предыдущем раунде донецкий клуб уверенно прошел "Бешикташ" (4:2 и 2:0), который также представлял Суперлигу.

Возможности "Самсунспора" прекрасно известны главному тренеру "Шахтера" Арде Турану, который еще в прошлом сезоне работал в Турции. И если такое противостояние состоится, наставник "горняков" может стать определяющим фактором для выхода украинской команды в следующую стадию Лиги Европы.

Поединки 4-го квалификационного раунда Лиги Европы запланированы на 21 и 28 августа. Победитель выйдет в групповой этап, проигравший продолжит выступление в Лиге конференций.

Напомним, ранее донецкий "Шахтер" поднял трансферную стоимость Кевина перед его возможной продажей.

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