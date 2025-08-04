Динамо узнало, с кем сыграет в ЛЧ в случае победы над Пафосом

Лидер "Динамо" Николай Шапаренко. Фото: пресс-служба клуба

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2025/26. Были названы команды, с которыми, вероятно, придется сыграть киевскому "Динамо".

Именно на этой стадии определились возможные соперники команд, которые преодолеют третий отборочный раунд турнира, сообщает официальный сайт УЕФА.

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С кем сыграет "Динамо"

Победитель пары "Динамо" — "Пафос" оказался в числе несеяных при жеребьевке. В случае победы над кипрским клубом киевская команда сыграет в плей-офф с победителем противостояния "Лех" (Польша) — "Црвена Звезда" (Сербия).

Этот матч станет последним шагом к выходу в групповой этап Лиги чемпионов. Первая встреча пройдет на поле "Динамо", а ответная — на выезде, в зависимости от исхода польско-сербского противостояния.

Игры этого этапа запланированы на 19–20 августа (первые матчи) и 26–27 августа (ответные поединки).

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