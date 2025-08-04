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Главная Спорт Известно, с кем Динамо сыграет в случае победы над Пафосом

Известно, с кем Динамо сыграет в случае победы над Пафосом

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 14:19
Динамо узнало, с кем сыграет в ЛЧ в случае победы над Пафосом
Лидер "Динамо" Николай Шапаренко. Фото: пресс-служба клуба

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2025/26. Были названы команды, с которыми, вероятно, придется сыграть киевскому "Динамо".

Именно на этой стадии определились возможные соперники команд, которые преодолеют третий отборочный раунд турнира, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В Доме европейского футбола в Ньоне были определены пути всех команд в борьбе за место в основной сетке турнира. Участники главного еврокубкового турнира узнали своих потенциальных соперников. 

Александр Шовковский
Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

С кем сыграет "Динамо"

Победитель пары "Динамо" — "Пафос" оказался в числе несеяных при жеребьевке. В случае победы над кипрским клубом киевская команда сыграет в плей-офф с победителем противостояния "Лех" (Польша) — "Црвена Звезда" (Сербия).

Этот матч станет последним шагом к выходу в групповой этап Лиги чемпионов. Первая встреча пройдет на поле "Динамо", а ответная — на выезде, в зависимости от исхода польско-сербского противостояния.

Игры этого этапа запланированы на 19–20 августа (первые матчи) и 26–27 августа (ответные поединки).

Напомним, стало известно, почему "Динамо" и "Шахтер" решили отказаться от молодого игрока юношеской сборной Украины. 

"Шахтер" решил повысить стоимость одного из лидеров перед возможной продажей игрока. 

В чемпионате Дании произошел курьезный эпизод, который войдет в историю футбола. 

Главный тренер "Барселоны" назвал молодого игрока, который станет следующей звездой команды. 

спорт футбол Лига чемпионов Динамо Пафос
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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