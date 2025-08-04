Динамо дізналося, з ким зіграє в ЛЧ у разі перемоги над Пафосом

Лідер "Динамо" Микола Шапаренко. Фото: пресслужба клубу

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Було названо команди, з якими, ймовірно, доведеться зіграти київському "Динамо".

Саме на цій стадії визначилися можливі суперники команд, які подолають третій відбірковий раунд турніру, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Реклама

Читайте також:

У Будинку європейського футболу в Ньоні було визначено шляхи всіх команд у боротьбі за місце в основній сітці турніру. Учасники головного єврокубкового турніру дізналися своїх потенційних суперників.

Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

З ким зіграє "Динамо"

Переможець пари "Динамо" — "Пафос" опинився серед несіяних під час жеребкування. У разі перемоги над кіпрським клубом київська команда зіграє в плей-оф із переможцем протистояння "Лех" (Польща) — "Црвена Звезда" (Сербія).

Цей матч стане останнім кроком до виходу в груповий етап Ліги чемпіонів. Перша зустріч відбудеться на полі "Динамо", а матч-відповідь — на виїзді, залежно від результату польсько-сербського протистояння.

Ігри цього етапу заплановані на 19-20 серпня (перші матчі) та 26-27 серпня (поєдинки у відповідь).

Нагадаємо, стало відомо, чому "Динамо" та "Шахтар" вирішили відмовитися від молодого гравця юнацької збірної України.

"Шахтар" вирішив підвищити вартість одного з лідерів перед можливим продажем гравця.

У чемпіонаті Данії стався курйозний епізод, який увійде в історію футболу.

Головний тренер "Барселони" назвав молодого гравця, який стане наступною зіркою команди.