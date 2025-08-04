Динамо дізналося, з ким зіграє в ЛЧ у разі перемоги над Пафосом

Відомо, з ким Динамо зіграє в разі перемоги над Пафосом
У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Було названо команди, з якими, ймовірно, доведеться зіграти київському "Динамо".
Саме на цій стадії визначилися можливі суперники команд, які подолають третій відбірковий раунд турніру, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
У Будинку європейського футболу в Ньоні було визначено шляхи всіх команд у боротьбі за місце в основній сітці турніру. Учасники головного єврокубкового турніру дізналися своїх потенційних суперників.
З ким зіграє "Динамо"
Переможець пари "Динамо" — "Пафос" опинився серед несіяних під час жеребкування. У разі перемоги над кіпрським клубом київська команда зіграє в плей-оф із переможцем протистояння "Лех" (Польща) — "Црвена Звезда" (Сербія).
Цей матч стане останнім кроком до виходу в груповий етап Ліги чемпіонів. Перша зустріч відбудеться на полі "Динамо", а матч-відповідь — на виїзді, залежно від результату польсько-сербського протистояння.
Ігри цього етапу заплановані на 19-20 серпня (перші матчі) та 26-27 серпня (поєдинки у відповідь).
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