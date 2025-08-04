Арда Туран дасть Шахтарю перевагу в боротьбі за вихід в ЛЄ

Шахтар отримав складного суперника у кваліфікації Ліги Європи
У швейцарському місті Ньон відбулося жеребкування 4-го раунду кваліфікації Ліги Європи сезону 2025/26. Донецький "Шахтар" дізнався ім'я потенційного суперника на випадок виходу з третього раунду турніру.
Щоб потрапити до Q4, підопічним Арди Турана потрібно обіграти "Панатінаїкос", матчі відбудуться 7 та 14 серпня, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
У разі успіху "гірники" зустрінуться з турецьким клубом "Самсунспор", який уперше за багато років отримав шанс вийти в єврокубки.
Перевага "гірників"
Цікаво, що для Шахтаря це може стати вже другим поспіль протистоянням із командою з Туреччини. У попередньому раунді донецький клуб упевнено пройшов "Бешикташ" (4:2 та 2:0), який також представляв Суперлігу.
Можливості "Самсунспора" чудово відомі головному тренеру "Шахтаря" Арде Турану, який ще минулого сезону працював у Туреччині. І якщо таке протистояння відбудеться, наставник "гірників" може стати визначальним фактором для виходу української команди до наступної стадії Ліги Європи.
Поєдинки 4-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи заплановані на 21 та 28 серпня. Переможець вийде до групового етапу, той, хто програв, продовжить виступ у Лізі конференцій.
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