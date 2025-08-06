Ротань готовит изменения в составе Полесья после неудачных трансферов предшественников

Руслан Ротань. Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" летом принял новый главный тренер Руслан Ротань. Первым его решением в новой команде стала проверка всех футболистов.

Сейчас он готов избавиться от тех игроков, которые ему не подошли, сообщил паблик Inside UPL.

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От кого избавится Ротань

Житомирское "Полесье" сейчас готовится к изменениям в составе. По информации источника, 23-летний полузащитник Эмиль Мустафаев, который был любимцем Ротаня в "Александрии", не входит в планы тренерского штаба и может покинуть клуб.

Прошедшие полгода Мустафаев неудачно играл в одесском "Черноморце" и летом вернулся в Житомир, где прошел предсезонные сборы.

Мустафаев не смог себя проявить на сборах и не попал в заявку на еврокубки из-за высокой конкуренции в центре поля. Словацкий клуб "Татран Прешов" может стать новым домом Эмиля.

Кроме Мустафаева, под вопросом находятся Матич, Битон, Луифер и Бени Макуана, который тренируется с "Полесьем-2".

Ротань, который возглавил команду месяц назад, готовит ее к матчам Лиги конференций против "Пакша".

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