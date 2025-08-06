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Главная Спорт Бенфика выставила Трубина на трансфер — названа сумма

Бенфика выставила Трубина на трансфер — названа сумма

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 11:41
Бенфика продаст Трубина — известно условие
Анатолий Трубин с болельщиками. Фото: instagram.com/slbenfica/;/

Будущее Анатолия Трубина в "Бенфике" находится под вопросом. Клуб принял решение рассматривать предложения по голкиперу сборной Украины и готов расстаться с ним в ближайшее трансферное окно.

Причиной, как ни странно, стал уверенный сезон Трубина в Португалии, сообщает Record

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Ключевым фактором в решении "Бенфики" остается наличие замены. "Орлы" не отпустит Трубина, пока не найдут альтернативу. Одним из кандидатов стал Самуэль Соареш, а также возможен возврат Эдерсона из "Манчестер Сити" в рамках компенсации. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин работает на тренировке. Фото: instagram.com/slbenfica/

Где будет играть Трубин

Самым активным претендентом на украинца остается именно "Ман Сити". Английский клуб рассматривает украинца как преемника Эдерсона или конкурента для Стефана Ортеги. По некоторым данным, предложение может составить до 55 млн евро. "Бенфика" уже дала неофициальное согласие начать переговоры.

Переход в топ‑клуб может повлиять на игровую практику Трубина. В "Бенфике" он стабильно получал место в основе, тогда как в Англии конкуренция может быть жестче. Это напрямую отразится на его статусе в сборной Украины, где он остаётся ключевым кандидатом на позицию номер один.

Контракт Трубина с "Бенфикой" действует до 2028 года. Однако при наличии достойного предложения клуб готов пойти на сделку. Судьба украинского вратаря может решиться уже до конца августа. 

Напомним, в Англии сообщили о смене профессии Михаилом Мудриком в ожидании возвращения на поле. 

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Львовские "Карпаты" могут заключить контракт с известным бывшим игроком сборной Украины. 

спорт футбол Футбол трансферы Бенфика Анатолий Трубин
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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