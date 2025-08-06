Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Бенфіка виставила Трубіна на трансфер — названо суму

Бенфіка виставила Трубіна на трансфер — названо суму

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 11:41
Бенфіка продасть Трубіна — відома умова
Анатолій Трубін з уболівальниками. Фото: instagram.com/slbenfica/;/

Майбутнє Анатолія Трубіна в "Бенфіці" перебуває під питанням. Клуб ухвалив рішення розглядати пропозиції щодо голкіпера збірної України й готовий розлучитися з ним у найближче трансферне вікно.

Причиною, як не дивно, став впевнений сезон Трубіна в Португалії, повідомляє Record.

Реклама
Читайте також:

Ключовим фактором у рішенні "Бенфіки" залишається наявність заміни. "Орли" не відпустить Трубіна, поки не знайдуть альтернативу. Одним із кандидатів став Самуель Соареш, а також можливе повернення Едерсона з "Манчестер Сіті" в рамках компенсації.

Анатолий Трубин
Анатолій Трубін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/slbenfica/

Де гратиме Трубін

Найактивнішим претендентом на українця залишається саме "Ман Сіті". Англійський клуб розглядає українця як наступника Едерсона або конкурента для Стефана Ортеги. За деякими даними, пропозиція може скласти до 55 млн євро. "Бенфіка" вже дала неофіційну згоду почати переговори.

Перехід у топклуб може вплинути на ігрову практику Трубіна. У "Бенфіці" він стабільно отримував місце в основі, тоді як в Англії конкуренція може бути жорсткішою. Це безпосередньо позначиться на його статусі в збірній України, де він залишається ключовим кандидатом на позицію номер один.

Контракт Трубіна з "Бенфікою" діє до 2028 року. Однак за наявності гідної пропозиції клуб готовий піти на угоду. Доля українського воротаря може вирішитися вже до кінця серпня.

Нагадаємо, в Англії повідомили про зміну професії Михайлом Мудриком в очікуванні повернення на поле.

Олександру Шовковському доведеться попрацювати над вирішенням важливого завдання перед матчем-відповіддю з "Пафосом".

Андрій Ярмоленко звернувся до вболівальників після поразки "Динамо" в Лізі чемпіонів.

Львівські "Карпати" можуть укласти контракт із відомим колишнім гравцем збірної України.

спорт футбол Футбол трансфери Бенфіка Анатолій Трубін
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації