Бенфіка продасть Трубіна — відома умова

Анатолій Трубін з уболівальниками. Фото: instagram.com/slbenfica/;/

Майбутнє Анатолія Трубіна в "Бенфіці" перебуває під питанням. Клуб ухвалив рішення розглядати пропозиції щодо голкіпера збірної України й готовий розлучитися з ним у найближче трансферне вікно.

Причиною, як не дивно, став впевнений сезон Трубіна в Португалії, повідомляє Record.

Реклама

Читайте також:

Ключовим фактором у рішенні "Бенфіки" залишається наявність заміни. "Орли" не відпустить Трубіна, поки не знайдуть альтернативу. Одним із кандидатів став Самуель Соареш, а також можливе повернення Едерсона з "Манчестер Сіті" в рамках компенсації.

Анатолій Трубін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/slbenfica/

Де гратиме Трубін

Найактивнішим претендентом на українця залишається саме "Ман Сіті". Англійський клуб розглядає українця як наступника Едерсона або конкурента для Стефана Ортеги. За деякими даними, пропозиція може скласти до 55 млн євро. "Бенфіка" вже дала неофіційну згоду почати переговори.

Перехід у топклуб може вплинути на ігрову практику Трубіна. У "Бенфіці" він стабільно отримував місце в основі, тоді як в Англії конкуренція може бути жорсткішою. Це безпосередньо позначиться на його статусі в збірній України, де він залишається ключовим кандидатом на позицію номер один.

Контракт Трубіна з "Бенфікою" діє до 2028 року. Однак за наявності гідної пропозиції клуб готовий піти на угоду. Доля українського воротаря може вирішитися вже до кінця серпня.

Нагадаємо, в Англії повідомили про зміну професії Михайлом Мудриком в очікуванні повернення на поле.

Олександру Шовковському доведеться попрацювати над вирішенням важливого завдання перед матчем-відповіддю з "Пафосом".

Андрій Ярмоленко звернувся до вболівальників після поразки "Динамо" в Лізі чемпіонів.

Львівські "Карпати" можуть укласти контракт із відомим колишнім гравцем збірної України.