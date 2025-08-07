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Головна Спорт Яні Клочковій 43 роки — історія зради найтитулованішої українки

Яні Клочковій 43 роки — історія зради найтитулованішої українки

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 00:10
Яна Клочкова святкує 43-річчя, але живе в Криму і не говорить про війну — деталі
Яна Клочкова. Фото: facebook.com/klochkova1

Прославленій українській плавчині Яні Клочковій 7 серпня виповнюється 43 роки. З цією спортсменкою були пов’язані найбільші успіхи України на Олімпіадах.

Однак, наразі думка про Клочкову неоднозначна, оскільки політика та війна відзначились на враженні українців про неї, повідомив портал Новини.LIVE.

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Яна Клочкова
Яна Клочкова. Фото: facebook.com/klochkova1

Щасливе спортивне життя Клочкової

На початку нульових, коли пройшли Олімпійські ігри в Сіднеї та Афінах, прізвище Клочкова стало синонімом тріумфу українського спорту. Її чотири золоті олімпійські медалі досі є рекордом країни по нагородах найвищої проби.

Лише Ольга Харлан побила рекорд Клочкової за кількістю олімпійських медалей: у Яни крім золотих нагород було ще й одне срібло. У фехтувальниці дві золоті, одна срібна та три бронзові медалі.

Також у Клочкової було 14 медалей чемпіонатів світу, з яких 10 золотих, 28 нагород чемпіонатів Європи та 50 національних рекордів.
Після завершення спортивної кар’єри Клочкової Україна втратила результати в плаванні, а Яна пізніше приймала рішення, які не пішли на користь її репутації.

Яна Клочкова
Яна Клочкова. Фото: facebook.com/klochkova1

Що сталося з Клочковою

Клочкова не змогла стати медійним обличчям через відсутність харизми, яка є в Олександра, Усика, Ольги Харлан та Ярослави Магучіх. При цьому, її пробували залучати на різних телешоу, вона коментувала та їздила світом як відома спортсменка.

Яна Клочкова
Яна Клочкова. Фото: facebook.com/klochkova1

Яну вирішили спробувати на посаді Національного олімпійського комітету Криму, у неї був благодійний фонд, народився син. Все йшло добре, але після 2014 року, коли Росія окупувала її батьківщину, Яна стала рідше з’являтися на публіці.

Знову про Клочкову заговорили після російського вторгнення 24 лютого 2022 рокує. Від Яни чекали підтримку та засудження дій Росії, але вона мовчала.
Пізніше стало відомо, що Клочкова разом із сином виїхала до окупованого Криму, де проживають її батьки. За цей час вона досі мовчить та не засуджує російську агресію.

Яна Клочкова
Яна Клочкова. Фото: facebook.com/klochkova1

Син Яни вже вчиться в російській школі, де йому кожного дня кажуть, що українці — вороги Росії, а України не існує. Клочкова вирішила, що її дитина не має знати правду, а споживатиме пропаганду.

Частина користувачів в мережі вважає, що Клочкова боїться за безпеку, перебуваючи в окупації, і її мовчання — вимушений крок. Інші не розуміють, навіщо вона взагалі туди поїхала.

Наразі Клочкова мовчить та завдяки цьому продовжує втрачати репутацію. Крім мовчання їй також часто згадують членство в партії експрезидента Віктора Януковича.

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Крим Олімпійські ігри Яна Клочкова плавання Збірна України з плавання
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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